AIプロトタイピングでインタラクティブなデザインを作成する
Hostinger Horizons を使えば、夢のデザイン、Web サイト、Web アプリが手に入ります。
ウェブサイトのプロトタイプを作成する方法
Horizons を使用すると、アイデアを説明するだけで、AI を活用したプロトタイピングによってそれが現実になります。
01
アイデアと主要な機能を定義する
まず、夢のデザインやアイデアを想像し、それがどのように見え、どのように機能するかを考えてみましょう。
02
あなたのビジョンを説明してください
次に、デザイン、Web アプリ、製品、Web サイトなど、アイデアを実現するための詳細なプロンプトを Horizons に入力します。
03
AIプロトタイピングで作成
さあ、魔法が起こります！AIプロトタイプをテスト・編集し、フィードバックを得て、公開前に反復することができます。
AI プロトタイピングのアイデアが必要ですか?
レストラン予約ウェブアプリ
顧客が同じアプリ内でメニューを閲覧し、テーブルを予約し、食事の好みを指定できるようにします。
営業パイプライントラッカー
会員ウェブサイト
ビジネスウェブサイト
ビジネスアイデア検証ツール
フィードバック収集アプリ
請求書ジェネレーター
アイデアから実用的なプロトタイプまでわずか数分で
障害のないAIプロトタイピング
あなたのアイデアを、コードや手間をかけずに、実用的なウェブアプリに変えましょう。Horizons がデザイン、機能、コンテンツを数分で構築します。
記述するだけで、あとはHorizonsが処理します
レイアウトからロジックまで、必要なものを記述するだけで、完全にインタラクティブなアプリを構築できます。80以上の言語に対応しているので、自分の言葉で作成できます。
クリックで起動、自動操縦で成長
ホスティング、ドメイン、ビジネスメール、そして連携機能など、すべて込みですぐにご利用いただけます。サードパーティツールは不要、遅延もありません。
信頼できるAIインフラストラクチャ上に構築
Horizons は、Stripe や Supabase などの主要な LLM とツールを使用して、本番環境に対応したエクスペリエンスを迅速に提供します。
