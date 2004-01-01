AIプロトタイピングでインタラクティブなデザインを作成する

ウェブサイトのプロトタイプを作成する方法

Horizons を使用すると、アイデアを説明するだけで、AI を活用したプロトタイピングによってそれが現実になります。
01

アイデアと主要な機能を定義する

まず、夢のデザインやアイデアを想像し、それがどのように見え、どのように機能するかを考えてみましょう。

02

あなたのビジョンを説明してください

次に、デザイン、Web アプリ、製品、Web サイトなど、アイデアを実現するための詳細なプロンプトを Horizons に入力します。

03

AIプロトタイピングで作成

さあ、魔法が起こります！AIプロトタイプをテスト・編集し、フィードバックを得て、公開前に反復することができます。

AI プロトタイピングのアイデアが必要ですか?

レストラン予約ウェブアプリ

顧客が同じアプリ内でメニューを閲覧し、テーブルを予約し、食事の好みを指定できるようにします。
アイデアから実用的なプロトタイプまでわずか数分で

障害のないAIプロトタイピング

あなたのアイデアを、コードや手間をかけずに、実用的なウェブアプリに変えましょう。Horizons がデザイン、機能、コンテンツを数分で構築します。

記述するだけで、あとはHorizonsが処理します

レイアウトからロジックまで、必要なものを記述するだけで、完全にインタラクティブなアプリを構築できます。80以上の言語に対応しているので、自分の言葉で作成できます。

クリックで起動、自動操縦で成長

ホスティング、ドメイン、ビジネスメール、そして連携機能など、すべて込みですぐにご利用いただけます。サードパーティツールは不要、遅延もありません。

信頼できるAIインフラストラクチャ上に構築

Horizons は、Stripe や Supabase などの主要な LLM とツールを使用して、本番環境に対応したエクスペリエンスを迅速に提供します。

デザインプロトタイピングに関するよくある質問

AI プロトタイピング ツールに関するよくある質問への回答をご覧ください。

プロトタイピングとは何ですか?

プロトタイプを構築するにはデザインスキルが必要ですか?

プロトタイプは、資金調達やクライアントの承認を得るのにどのように役立ちますか?

生成されたデザインはユニークですか?

ウェブサイトのプロトタイプをテストしてフィードバックを得るにはどうすればいいですか?

プロトタイプと実際のウェブサイトの違いは何ですか?

プロトタイプを Hostinger で実際のライブ Web サイトに変換できますか?