Crea progetti interattivi con la prototipazione AI
Con Hostinger Horizons, il design, il sito web o l'app web dei tuoi sogni sono a portata di mano.
Come creare un prototipo di sito web
Definisci la tua idea e le caratteristiche principali
Inizia immaginando il progetto o l'idea dei tuoi sogni e come vorresti che apparisse e funzionasse.
Descrivi la tua visione
Quindi, scrivi un prompt dettagliato in Horizons per dare vita alla tua idea, che si tratti di un design, di un'app web, di un prodotto o di un sito web.
Crea con la prototipazione AI
Ora la magia avviene! Puoi testare e modificare il tuo prototipo di intelligenza artificiale, ricevere feedback e ripetere le operazioni prima di pubblicarlo.
Hai bisogno di idee per la prototipazione dell'intelligenza artificiale?
Applicazione web per prenotazioni di ristoranti
Tracker della pipeline di vendita
Sito web per i membri
Sito web aziendale
Validatore di idee imprenditoriali
App per la raccolta di feedback
Generatore di fatture
Dall'idea al prototipo funzionante in pochi minuti
Prototipazione dell'intelligenza artificiale senza ostacoli
Trasforma la tua idea in un'app web funzionante, senza codice e senza complicazioni. Horizons crea per te design, funzionalità e contenuti in pochi minuti.
Descrivilo e basta, Horizons si occupa del resto
Dal layout alla logica, puoi creare app completamente interattive semplicemente descrivendo ciò di cui hai bisogno. Supporta oltre 80 lingue, così puoi creare con parole tue.
Lancio in clic, crescita automatica
Attiva il servizio con hosting, dominio, email aziendale e integrazioni: tutto incluso. Nessun strumento di terze parti, nessun ritardo.
Costruito su un'infrastruttura AI affidabile
Horizons utilizza LLM e strumenti leader come Stripe e Supabase per offrire rapidamente esperienze pronte per la produzione.