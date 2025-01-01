إنشاء تصميمات تفاعلية باستخدام النماذج الأولية للذكاء الاصطناعي
تصميم أحلامك أو موقع الويب أو تطبيق الويب أصبح في متناول يدك مع Hostinger Horizons.
كيفية إنشاء نموذج أولي لموقع ويب
حدد فكرتك وميزاتك الرئيسية
ابدأ بتخيل تصميمك أو فكرتك الحلمية وكيف تريد أن يبدو وكيف تعمل.
وصف رؤيتك
بعد ذلك، اكتب مطالبة مفصلة في Horizons لتحويل فكرتك إلى حقيقة، سواء كان تصميمًا أو تطبيق ويب أو منتجًا أو موقعًا إلكترونيًا.
إنشاء النماذج الأولية باستخدام الذكاء الاصطناعي
الآن يبدأ السحر! يمكنك اختبار نموذج الذكاء الاصطناعي الأولي وتعديله، والحصول على الملاحظات والتجارب قبل إطلاقه.
هل تحتاج إلى بعض أفكار النماذج الأولية للذكاء الاصطناعي؟
تطبيق ويب لحجز المطاعم
متتبع خط أنابيب المبيعات
موقع العضوية
موقع ويب تجاري
مُتحقق فكرة العمل
تطبيق جمع التعليقات
مولد الفواتير
من الفكرة إلى النموذج الأولي العامل في دقائق
النمذجة الأولية للذكاء الاصطناعي دون عوائق
حوّل فكرتك إلى تطبيق ويب فعال، بدون برمجة أو متاعب. تُنشئ Horizons التصميم والوظائف والمحتوى لك في دقائق.
فقط صفها، و Horizons تتولى الباقي
من التخطيط إلى المنطق، يمكنك إنشاء تطبيقات تفاعلية بالكامل بمجرد وصف احتياجاتك. يدعم التطبيق أكثر من 80 لغة، ما يتيح لك إنشاء تطبيقاتك الخاصة.
الإطلاق بنقرات، والنمو تلقائيًا
ابدأ العمل مع الاستضافة والنطاق والبريد الإلكتروني التجاري والتكاملات - كل شيء مشمول. لا أدوات خارجية، ولا تأخير.
تم بناؤه على البنية التحتية الموثوقة للذكاء الاصطناعي
تستخدم Horizons برامج LLM الرائدة والأدوات مثل Stripe وSupabase لتقديم تجارب جاهزة للإنتاج بسرعة.