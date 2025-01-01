تتضمن جميع باقات Hostinger Horizons نفس الميزات والوظائف الأساسية. ستحصل على جميع الميزات بغض النظر عن الباقة التي تختارها. الفرق الرئيسي بين الباقات هو الحد الأقصى للرسائل الشهرية، والذي يُحدد عدد الرسائل التي يمكنك إرسالها إلى وكيل الذكاء الاصطناعي عبر الدردشة.

حاليًا، الطريقة الوحيدة لزيادة حد الرسائل الشهرية لديك هي الترقية إلى خطة ذات مستوى أعلى.

تتضمن باقات Hostinger Horizons استضافة مجانية للشهر الأول، ما يتيح لك إطلاق موقعك الإلكتروني أو تطبيقك الإلكتروني واختبارهما دون أي تكلفة إضافية. بعد ذلك، تُجدد الاستضافة بسعر US$ 14.99 شهريًا لإبقاء موقعك الإلكتروني أو تطبيقك الإلكتروني متاحًا على الإنترنت. يشمل ذلك استضافة آمنة وعالية الأداء ودعمًا مستمرًا لمشروعك.

تتضمن باقات Hostinger Horizons استضافة مجانية للشهر الأول، ما يتيح لك إطلاق موقعك الإلكتروني أو تطبيقك الإلكتروني واختبارهما دون أي تكلفة إضافية. بعد ذلك، تُجدد الاستضافة بسعر US$ 14.99 شهريًا لإبقاء موقعك الإلكتروني أو تطبيقك الإلكتروني متاحًا على الإنترنت. يشمل ذلك استضافة آمنة وعالية الأداء ودعمًا مستمرًا لمشروعك.

يتيح لك Hostinger Horizons إنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات الويب ومواقع الويب دون الحاجة إلى برمجة - خيالك هو الحد الأقصى. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تطبيقات توصيل الطعام، ومنتجات SaaS، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وبرامج للمنظمات غير الربحية، وغيرها الكثير. سواء كنت ترغب في إنشاء حل مخصص لعملائك أو تطبيق يناسب احتياجات عملك، فإن Hostinger Horizons هو مُنشئ الذكاء الاصطناعي المثالي لتحويل أفكارك إلى واقع.

يتيح لك Hostinger Horizons إنشاء مجموعة واسعة من تطبيقات الويب ومواقع الويب دون الحاجة إلى برمجة - خيالك هو الحد الأقصى. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء تطبيقات توصيل الطعام، ومنتجات SaaS، وأجهزة تتبع اللياقة البدنية، وبرامج للمنظمات غير الربحية، وغيرها الكثير. سواء كنت ترغب في إنشاء حل مخصص لعملائك أو تطبيق يناسب احتياجات عملك، فإن Hostinger Horizons هو مُنشئ الذكاء الاصطناعي المثالي لتحويل أفكارك إلى واقع.

ما هي أنواع المشاريع التي يمكنني نشرها مع Hostinger Horizons؟

تستطيع Hostinger Horizons إنشاء تطبيقات ويب ومواقع إلكترونية تعمل بسلاسة على الأجهزة المحمولة. مع ذلك، لا تدعم حاليًا إنشاء تطبيقات جوال أصلية لمتجر التطبيقات أو جوجل بلاي.

عند إنشاء تطبيقات ويب أو مواقع ويب باستخدام Hostinger Horizons، تُمنح ملكية كاملة لجميع الشيفرة البرمجية المُولّدة. يمكنك تنزيلها ونقلها إلى منصات أو خدمات استضافة أخرى، واستخدامها أو تعديلها لمشاريع أخرى.

عند إنشاء تطبيقات ويب أو مواقع ويب باستخدام Hostinger Horizons، تُمنح ملكية كاملة لجميع الشيفرة البرمجية المُولّدة. يمكنك تنزيلها ونقلها إلى منصات أو خدمات استضافة أخرى، واستخدامها أو تعديلها لمشاريع أخرى.

هل من الممكن دمج واجهات برمجة التطبيقات أو الخدمات التابعة لجهات خارجية مع Hostinger Horizons؟