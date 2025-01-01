تحويل أي تصميم إلى موقع ويب مباشر أو تطبيق ويب

مع Hostinger Horizons، ما عليك سوى تحميل لقطة شاشة أو صورة أو رسم وشاهد تصميمك يتحول إلى موقع ويب أو تطبيق ويب عامل.

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

انظر الأسعار

انقل رؤيتك إلى الإنترنت، دون الحاجة إلى أي برمجة

Saw a website or web app you love? Or maybe you’ve sketched your own layout? Upload any visual media to Horizons, and the AI will turn it into a working website or web app in a matter of seconds.

Once built, you can easily update text, colors, and features using simple commands – no technical skills required.

ابدأ مجانًا
انقل رؤيتك إلى الإنترنت، دون الحاجة إلى أي برمجة
قم بتحميل رؤيتك

دع الذكاء الاصطناعي يتولى المهمة الشاقة لتصميماتك

أطلق العنان للإلهام من أي مكان

هل رأيت موقعًا إلكترونيًا أعجبك؟ التقط لقطة شاشة. هل لديك فكرة مرسومة على الورق؟ التقط صورة. يتوافق Horizons مع جميع أنواع المدخلات البصرية.

تخطي العمل اليدوي

من الفكرة إلى الإنترنت في دقائق

تعديل وتحرير بحرية

ما يقوله المستخدمون عن Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! مذهل بكل بساطة - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث الذكاء الاصطناعي الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

هوستينجر هورايزونز تُحدث نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. كان من السهل جدًا إنشاء نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وهو مُغيّرٌ جذريًا! يُنشئ هذا المُنشئ للتطبيقات بالذكاء الاصطناعي مواقع ويب وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
مُقَاوِل

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

انظر الأسعار

هل تريد الغوص بشكل أعمق؟

استكشف دروسًا تعليمية شاملة، وأدلة إرشادية، وتعليمات خطوة بخطوة ستنقلك من مبتدئ إلى محترف ذكاء اصطناعي في وقت قصير. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر.

دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
فيديو
تحسين مطالباتك

تحسين مطالباتك

درس تعليمي
فيديو
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو