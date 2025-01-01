مع Horizons، يمكنك تحديث محتواك مباشرةً في نافذة المعاينة. فعّل وضع التحرير، وانقر على ما تريد تغييره، وابدأ الكتابة مباشرة بكل البساطة.

حدّث العناوين أو الفقرات أو نصوص الأزرار، وشاهد تعديلاتك تظهر مباشرةً. دون إضافات، ودون رسائل مُهدرة، ودون انتظار.