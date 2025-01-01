يحوّل Hostinger Horizons أفكارك إلى مواقع ويب، وتطبيقات ويب، وأدوات. ما عليك سوى وصف ما تريده بأكثر من 80 لغة، وسيتولى الذكاء الاصطناعي بناء الهيكل والميزات والتصميم نيابةً عنك.

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