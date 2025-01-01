جميع الميزات اللازمة لتحفيز فكرتك القادمة

اكتشف ما يقدمه Hostinger Horizons — ميزات قوية تساعدك على إنشاء مواقع الويب وتطبيقات الويب وتشغيلها بشكل أسرع وأسهل وبدون أكواد.

ابدأ البناء اليوم

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

تم تصميمه للقيام بالمزيد، منذ البداية

منصة بدون كود
منصة بدون كود

أطلق مشروعك دون كتابة أي سطر برمجي. ما عليك سوى شرح ما تريده، وسيتولى الذكاء الاصطناعي الباقي - من التصميم إلى الميزات.

التكاملات
التكاملات

وسّع إمكانيات موقعك الإلكتروني أو تطبيقك. أضف المدفوعات وحسابات المستخدمين والتحليلات والمزيد.

الإطلاق بنقرة واحدة
الإطلاق بنقرة واحدة

انطلق فورًا. اختبر موقعك الإلكتروني أو تطبيقك الإلكتروني، وعدّله، وانشره في دقائق.

أحدث برامج الماجستير في القانون
أحدث برامج الماجستير في القانون

مدعوم بأحدث نماذج اللغة الكبيرة لضمان السرعة والإبداع.

وضع تحرير النص
وضع تحرير النص

تخصيص مكونات النص بصريًا في الوقت الفعلي.

التصميم من صورة
التصميم من صورة

حمّل صورة، واحصل على تصميم. يمكنك تحويل المراجع البصرية إلى صفحات ويب كاملة.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

ابدأ البناء اليوم

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

شريكك في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يغطي كل شيء

يغطي Hostinger Horizons جميع جوانب مشروعك الإبداعي، من بناء مشروعك إلى إدارته ونشره وتوسيع نطاقه. استكشف جميع الميزات حسب الفئة.

النشر والتحديث

ابدأ البث المباشر بنقرة واحدة. حدّث في أي وقت - لا حاجة للإعداد أو إعادة النشر.

إصلاح الأخطاء تلقائيًا

إذا حدث أي خلل، يساعدك Horizons في اكتشاف المشكلات وإصلاحها تلقائيًا.

استعادة الإصدار

ارجع إلى أي إصدار سابق بنقرة واحدة. لا حاجة لأدوات التحكم في الإصدارات.

جاهز لتحسين محركات البحث

تساعد أفضل ممارسات تحسين محركات البحث المضمنة على تصنيف مشروعاتك دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو إعداد إضافي.

دردشة الذكاء الاصطناعي

صف التغييرات أو اطلب ميزات جديدة بأسلوبك الخاص. يُحدّث الذكاء الاصطناعي مشروعك فورًا. لا يتطلب الأمر أي جهد للتعلم.

التسعير

هل تجاوزت فترة التجربة المجانية؟ نوفر لك باقة Hostinger Horizons التي تناسب احتياجاتك. يمكنك الترقية في أي وقت.

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

لا يوجد حد للرسائل اليومية
50 مشروعًا
قبول المدفوعات
Text editing mode
إصلاح الأخطاء تلقائيًا
استضافة
سنة مجانًا
نطاق مجاني
5 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة عام واحد
نسخ احتياطي يومي (بقيمة US$ 25.08)
دعم 24/7
حماية DDoS مُحسّنة
ماسح البرامج الضارة
جدار حماية لتطبيق الويب
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
السعر الموضح هو السعر الشهري باستثناء أي ضرائب سارية.

ما يقوله المستخدمون عن Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
أخصائي رقمي

Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! مذهل بكل بساطة - شاهد بنفسك!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
منشئ المحتوى

Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث الذكاء الاصطناعي الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.

RameshR
RameshR
@rezmeram

أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!

Jordi Robert
Jordi Robert
مؤسس

هوستينجر هورايزونز تُحدث نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. كان من السهل جدًا إنشاء نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

جربتُ Hostinger Horizons، وهو مُغيّرٌ جذريًا! يُنشئ هذا المُنشئ للتطبيقات بالذكاء الاصطناعي مواقع ويب وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
مُقَاوِل

يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.

مصادر مفيدة لمساعدتك على البدء

دروس تعليمية

كيفية البناء خطوة بخطوة باستخدام Hostinger Horizons.

قاعدة المعرفة

إجابات على جميع أسئلتك التقنية والإبداعية.

مقاطع الفيديو

الإرشادات البصرية والإلهام.

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