لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!