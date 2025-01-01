تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً

قم بتحويل فكرة تطبيق SaaS الصغير الخاص بك إلى منتج حي بكل سهولة باستخدام منصة Hostinger Horizons الخالية من التعليمات البرمجية.

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً

كيفية إنشاء تطبيق SaaS

اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة لإضفاء الحيوية على مشروع SaaS الصغير الخاص بك - دون الحاجة إلى فريق برمجة أو تطوير.

01

حدد فكرتك وميزاتك الأساسية

قم بتوضيح المشكلة التي سيحلها تطبيق SaaS الخاص بك وحدد الميزات الأساسية لمستخدميك.

02

اختر منصتك وأدواتك

اختر بين برمجة تطبيق SaaS الخاص بك يدويًا أو استخدام Hostinger Horizons لتحويل مطالباتك إلى منتج SaaS يعمل بكامل طاقته دون أي كود.

03

البناء والاختبار والإطلاق

صف ما تريده ودع Horizons تُنشئ منتج SaaS الخاص بك. أطلقه بنقرة واحدة، بما في ذلك الاستضافة والتكاملات المدمجة ونطاق مخصص.

ابدأ مجانًا

حلول SaaS التي يمكنك إنشاؤها - بدون كود، فقط إبداعك

اكتشف أنواع منتجات SaaS التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons، بدءًا من أدوات الأعمال وحتى الخدمات الرقمية - وكلها مدفوعة بمطالبات بسيطة.

حلول SaaS التي يمكنك إنشاؤها - بدون كود، فقط إبداعك

روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي

قم بإنشاء روبوت محادثة ذكي يجيب على أسئلة العملاء أو يرشد المستخدمين أو يقوم بأتمتة المهام الشائعة - مما يساعد الشركات على تحسين الخدمات وتوفير الوقت.ابدأ البناء

أداة إدارة علاقات العملاء

أداة تعقب المخزون

أداة تحديد أولويات المهام

أداة تعقب ميزانية PPC

أداة إنشاء السيرة الذاتية

أداة تخطيط الدراسة

قم بالبناء بشكل أسرع وأسهل باستخدام أداة إنشاء SaaS بدون أكواد من Horizons

شريك الذكاء الاصطناعي الشامل

يتولى Hostinger Horizons كل شيء - من منطق الواجهة الخلفية إلى التصميم - ويتصل بأدوات مثل Stripe وSupabase، حتى تتمكن من إطلاق منتج SaaS حقيقي دون كتابة التعليمات البرمجية.

السرعة والبساطة

ما عليك سوى وصف فكرة SaaS الخاصة بك، وسيحوّلها Hostinger Horizons إلى تطبيق جاهز للإطلاق بسرعة. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء تطبيقك لجمهور عالمي.

انطلق مباشرةً وتوسع بسهولة

قم بالبدء بنقرة واحدة واستمتع بالاستضافة وإدارة النطاق وأدوات الأعمال - دون الحاجة إلى خدمات الطرف الثالث.

مدعوم بالتكنولوجيا الرائدة

تستفيد Horizons من برامج الماجستير في القانون من الدرجة الأولى وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء أكواد ومحتوى وتصميمات عالية الجودة حتى لمفاهيم SaaS الأكثر طموحًا.

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

ابدأ مجانًا

لا حاجة لبطاقة ائتمان.

هل تريد الغوص بشكل أعمق؟

استكشف دروسًا تعليمية شاملة، وأدلة إرشادية، وتعليمات خطوة بخطوة ستنقلك من مبتدئ إلى محترف ذكاء اصطناعي في وقت قصير. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر.

دليل البدء

دليل البدء

درس تعليمي
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تحسين مطالباتك

تحسين مطالباتك

درس تعليمي
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الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها

درس تعليمي
فيديو

الأسئلة الشائعة حول تطوير تطبيقات SaaS

فيما يلي إجابات لبعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول إنشاء تطبيقات SaaS.

ما هو تطوير تطبيقات SaaS؟

هل أحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لبناء تطبيق SaaS؟

كم تكلفة إنشاء تطبيق SaaS؟

كيف يمكنني تحقيق الدخل من تطبيق SaaS الخاص بي؟

كيف يمكنني تسويق تطبيق SaaS الخاص بي؟

ما هو الفرق بين SaaS و micro SaaS؟

كيف أقوم بصيانة تطبيق SaaS؟

كيف أقوم باختبار تطبيق SaaS؟

كيف أقوم بتأمين تطبيق SaaS؟

كيف أقوم بنشر واستضافة تطبيق SaaS؟