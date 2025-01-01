تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً

يتطلب النشر والاستضافة عادةً إعداد الخوادم، وتكوين البيئات، وإدارة النطاقات. مع Hostinger Horizons، كل ذلك مُتكامل - يمكنك البناء والإطلاق في مكان واحد، مع الاستضافة، والنطاقات المُخصصة، وشهادة SSL.