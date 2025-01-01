تطوير تطبيقات SaaS أصبح سهلاً
قم بتحويل فكرة تطبيق SaaS الصغير الخاص بك إلى منتج حي بكل سهولة باستخدام منصة Hostinger Horizons الخالية من التعليمات البرمجية.
كيفية إنشاء تطبيق SaaS
اتبع هذه الخطوات الثلاث البسيطة لإضفاء الحيوية على مشروع SaaS الصغير الخاص بك - دون الحاجة إلى فريق برمجة أو تطوير.
حدد فكرتك وميزاتك الأساسية
قم بتوضيح المشكلة التي سيحلها تطبيق SaaS الخاص بك وحدد الميزات الأساسية لمستخدميك.
اختر منصتك وأدواتك
اختر بين برمجة تطبيق SaaS الخاص بك يدويًا أو استخدام Hostinger Horizons لتحويل مطالباتك إلى منتج SaaS يعمل بكامل طاقته دون أي كود.
البناء والاختبار والإطلاق
صف ما تريده ودع Horizons تُنشئ منتج SaaS الخاص بك. أطلقه بنقرة واحدة، بما في ذلك الاستضافة والتكاملات المدمجة ونطاق مخصص.
حلول SaaS التي يمكنك إنشاؤها - بدون كود، فقط إبداعك
اكتشف أنواع منتجات SaaS التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Hostinger Horizons، بدءًا من أدوات الأعمال وحتى الخدمات الرقمية - وكلها مدفوعة بمطالبات بسيطة.
روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي
أداة إدارة علاقات العملاء
أداة تعقب المخزون
أداة تحديد أولويات المهام
أداة تعقب ميزانية PPC
أداة إنشاء السيرة الذاتية
أداة تخطيط الدراسة
قم بالبناء بشكل أسرع وأسهل باستخدام أداة إنشاء SaaS بدون أكواد من Horizons
شريك الذكاء الاصطناعي الشامل
يتولى Hostinger Horizons كل شيء - من منطق الواجهة الخلفية إلى التصميم - ويتصل بأدوات مثل Stripe وSupabase، حتى تتمكن من إطلاق منتج SaaS حقيقي دون كتابة التعليمات البرمجية.
السرعة والبساطة
ما عليك سوى وصف فكرة SaaS الخاصة بك، وسيحوّلها Hostinger Horizons إلى تطبيق جاهز للإطلاق بسرعة. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء تطبيقك لجمهور عالمي.
انطلق مباشرةً وتوسع بسهولة
قم بالبدء بنقرة واحدة واستمتع بالاستضافة وإدارة النطاق وأدوات الأعمال - دون الحاجة إلى خدمات الطرف الثالث.
مدعوم بالتكنولوجيا الرائدة
تستفيد Horizons من برامج الماجستير في القانون من الدرجة الأولى وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإنشاء أكواد ومحتوى وتصميمات عالية الجودة حتى لمفاهيم SaaS الأكثر طموحًا.
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