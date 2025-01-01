شارك في Hostinger Horizons واحصل على رسائل مجانية

أحِلِ صديقًا وستربحان ٢٥ رسالة إضافية عند ترقيته. الأمر سريع وسهل، ويساعدك على بناء المزيد.

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كيف يعمل

01

شارك رابط الإحالة الخاص بك

انسخ الرابط المخصص الخاص بك مباشرة من Hostinger Horizons وأرسله إلى صديق.

02

انتظر حتى يتم ترقيتهم

عندما يقوم صديقك بالتبديل إلى خطة Hostinger Horizons المدفوعة، ستحصلان على مكافأة.

03

احصل على 25 رسالة مجانية

بمجرد حدوث الترقية، سيحصل كل منكما أنت وصديقك على 25 رسالة إضافية تلقائيًا.

ساعد الآخرين على البدء في البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي واحصل على المكافأة

استخدم رابط الإحالة الخاص بك في أي مكان

استخدم رابط الإحالة الخاص بك في أي مكان

  • أرسلها مباشرةً إلى صديق يبدأ مشروعًا
  • أضفها إلى المحتوى الخاص بك أو السيرة الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي
  • أسقطها في مجتمعاتك أو محادثاتك الجماعية
مكافأتك: 25 رسالة مجانية

مكافأتك: 25 رسالة مجانية

كل إحالة ناجحة تضيف 25 رسالة إلى رصيدك على الفور.

الأسئلة الشائعة حول برنامج إحالة Hostinger Horizons

من أين أحصل على رابط الإحالة الخاص بي؟

ماذا يحصل صديقي؟

ماذا أحصل عليه؟

كم عدد الأشخاص الذين يمكنني الإشارة إليهم؟

هل هناك أي تكلفة للمشاركة؟

هل هذا متاح خارج منصة Hostinger Horizons؟

هل يمكنني الحصول على استرداد نقدي بدلاً من ذلك؟

أحل واحصل على رسائل مجانية

شارك هوستينجر هورايزونز مع صديق. ستحصلان على ٢٥ رسالة مجانية عند الترقية.

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