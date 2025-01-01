شارك في Hostinger Horizons واحصل على رسائل مجانية
أحِلِ صديقًا وستربحان ٢٥ رسالة إضافية عند ترقيته. الأمر سريع وسهل، ويساعدك على بناء المزيد.
كيف يعمل
01
شارك رابط الإحالة الخاص بك
انسخ الرابط المخصص الخاص بك مباشرة من Hostinger Horizons وأرسله إلى صديق.
02
انتظر حتى يتم ترقيتهم
عندما يقوم صديقك بالتبديل إلى خطة Hostinger Horizons المدفوعة، ستحصلان على مكافأة.
03
احصل على 25 رسالة مجانية
بمجرد حدوث الترقية، سيحصل كل منكما أنت وصديقك على 25 رسالة إضافية تلقائيًا.
ساعد الآخرين على البدء في البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي واحصل على المكافأة
استخدم رابط الإحالة الخاص بك في أي مكان
- أرسلها مباشرةً إلى صديق يبدأ مشروعًا
- أضفها إلى المحتوى الخاص بك أو السيرة الذاتية على وسائل التواصل الاجتماعي
- أسقطها في مجتمعاتك أو محادثاتك الجماعية
مكافأتك: 25 رسالة مجانية
كل إحالة ناجحة تضيف 25 رسالة إلى رصيدك على الفور.