الاستضافة متضمنة موقعك الإلكتروني أو تطبيقك الإلكتروني جاهز للاستخدام فور نشره. مع Hostinger Horizons، الاستضافة مُدمجة - بدون خطوات إضافية، بدون إعدادات، فقط ابدأ.

إعداد النطاق في مكان واحد ابدأ باستخدام اسم نطاق مؤقت مجاني، ثم اشترِ نطاقًا مخصصًا أو قم بتوصيل نطاقك الخاص - كل ذلك ضمن نفس الواجهة.

أداء عالمي سريع مع شبكة توصيل المحتوى (CDN) الداخلية من Hostinger، يُحمّل موقعك بسرعة في أي مكان حول العالم. تُخزّن خوادمنا محتواك وتُسلّمه عبر 4 قارات.

ضمان التشغيل إن ضمان التشغيل بنسبة 99.9% من Hostinger يعني أن موقع الويب أو التطبيق الخاص بك يظل قيد التشغيل على مدار الساعة، لذلك يمكن لزوارك دائمًا توقع تجربة خالية من الانقطاع.

نهج الأمن أولاً يظل موقع الويب أو تطبيق الويب الخاص بك آمنًا بفضل SSL المجاني وجدار الحماية المدمج وحماية DDoS والفحص التلقائي للبرامج الضارة - دون الحاجة إلى أي إعداد.