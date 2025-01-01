ابدأ بالتأكد من جاهزية مشروعك للمشاركة. حدد هدفه، واجمع البيانات اللازمة، وادمج ميزات AI مثل روبوتات الدردشة أو أنظمة التوصية. ستحتاج أيضًا إلى اسم دومين واستضافة مواقع ليتمكن الآخرون من الوصول إلى مشروعك عبر الإنترنت.

تتولى Hostinger Horizons كل هذا نيابةً عنك. بصفتها منصة دردشة بدون برمجة، ما عليك سوى وصف ما تريد أن يفعله مشروعك بلغة طبيعية، وستتكفّل الأداة بتنفيذه. توفر لك كل ما تحتاجه، من دعم واجهة برمجة التطبيقات (API) واتصال Supabase المدمج، وحتى إدارة الدومين والاستضافة، كل ذلك ضمن منصة واحدة. أنشئ مشروعك وحسّنه من خلال الدردشة، وبمجرد أن يُصبح مشروعك جاهزًا، يمكنك نشره بنقرة واحدة. لا يتطلب الأمر أي إعدادات معقدة أو مهارات تقنية، فكرتك فقط.