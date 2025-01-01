هل أحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لبناء MVP؟

لا. مع Hostinger Horizons، يمكنك إنشاء منتج قابل للتطبيق (MVP) متكامل الوظائف باستخدام إرشادات بسيطة - دون الحاجة إلى خبرة برمجية أو تقنية. ما دمت قادرًا على شرح المشكلة التي تريد أن يحلها منتجك، يمكنك بناءه فورًا باستخدام Horizons.