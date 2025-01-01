لا تفوت عروض الجمعة البيضاء:

تطوير MVP أصبح أسهل مع الذكاء الاصطناعي

حوّل فكرتك إلى منتج عملي بسرعة. لا حاجة لبرمجة أو مطورين.

لا حاجة لبطاقة ائتمان
تطوير MVP أصبح أسهل مع الذكاء الاصطناعي

كيفية تطوير منتج قابل للتطبيق بالحد الأدنى

تعرف على الخطوات الرئيسية: حدد فكرتك، وقم ببناء MVP الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقم باختباره مع مستخدمين حقيقيين قبل التوسع.
01

حدد فكرة MVP الخاصة بك

حدد المشكلة التي سيحلها منتجك والميزات الأساسية التي تثبت مفهومك.

02

قم ببناء MVP الخاص بك دون الحاجة إلى الترميز

استخدم Hostinger Horizons لتحويل مطالبات الذكاء الاصطناعي البسيطة إلى MVP عاملة - لا يتطلب الأمر أي مهارات تقنية أو إعداد معقد.

03

اختبار وتحسين وإطلاق

قم بالتحقق من صحة منتجك القابل للتنفيذ (MVP) مع مستخدمين حقيقيين، وأدخل التحسينات عليه، ثم قم بنشره بنقرة واحدة مع Horizons.

هل تحتاج إلى أفكار MVP؟

ابدأ رحلتك بأمثلة جاهزة للبناء.
هل تحتاج إلى أفكار MVP؟

أداة تخطيط الدراسة

مساعدة الطلاب أو المتعلمين على تنظيم جداولهم الدراسية، وتحديد أهداف الدراسة، وتتبع التقدم.
ابدأ البناء

أداة تعقب المخزون

روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي

أداة تحديد أولويات المهام

أداة إدارة علاقات العملاء

أداة تعقب ميزانية PPC

أداة إنشاء السيرة الذاتية

قم ببناء MVP الخاص بك بشكل أسرع مع Hostinger Horizons

منشئ MVP للذكاء الاصطناعي الشامل

من التصميم والبرمجة إلى المحتوى وتحسين محركات البحث، تتولى Horizons كل شيء. اربط أدوات مثل Stripe وSupabase لإطلاق منتجات قابلة للتطبيق (MVPs) عملية - دون الحاجة إلى برمجة.

مُصمم للسرعة وليس للتعقيد

صف فكرتك، وسيحوّلها الذكاء الاصطناعي إلى منتج قابل للتطبيق (MVP) فعّال في دقائق. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء فكرتك بكلماتك الخاصة.

إطلاق سريع، وتوسع أسرع

احصل على منتجك القابل للتنفيذ (MVP) بنقرة واحدة مع استضافة، ونطاق مخصص، وبريد إلكتروني تجاري، والمزيد - كل ذلك مشمول. لا حاجة لإضافات خارجية.

مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة

تستخدم Horizons برامج LLM الموثوقة والتكاملات المتقدمة لتقديم كود نظيف ومحتوى محسن وتصميم حديث لمنتجك القابل للتنفيذ (MVP).

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى حقيقة؟

لا حاجة لبطاقة ائتمان

الأسئلة الشائعة حول تطوير MVP

ابحث عن إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا حول أداة تطوير MVP الخاصة بنا.

ما هو تطوير MVP؟

هل أحتاج إلى معرفة كيفية البرمجة لبناء MVP؟

كيف تقوم الذكاء الاصطناعي في Hostinger Horizons ببناء MVP فعليًا؟

متى يجب علي اختيار منشئ MVP بدون أكواد مقابل توظيف مطور؟

ما هي تكاليف تطوير MVP؟

ما هي الأدوات التي أحتاجها لبناء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق؟

هل يمكنني تحقيق الدخل من MVP؟

كيف أقوم باختبار MVP؟

كيف أستضيف تطبيق ويب؟