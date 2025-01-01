تطوير MVP أصبح أسهل مع الذكاء الاصطناعي
حوّل فكرتك إلى منتج عملي بسرعة. لا حاجة لبرمجة أو مطورين.
كيفية تطوير منتج قابل للتطبيق بالحد الأدنى
حدد فكرة MVP الخاصة بك
حدد المشكلة التي سيحلها منتجك والميزات الأساسية التي تثبت مفهومك.
قم ببناء MVP الخاص بك دون الحاجة إلى الترميز
استخدم Hostinger Horizons لتحويل مطالبات الذكاء الاصطناعي البسيطة إلى MVP عاملة - لا يتطلب الأمر أي مهارات تقنية أو إعداد معقد.
اختبار وتحسين وإطلاق
قم بالتحقق من صحة منتجك القابل للتنفيذ (MVP) مع مستخدمين حقيقيين، وأدخل التحسينات عليه، ثم قم بنشره بنقرة واحدة مع Horizons.
هل تحتاج إلى أفكار MVP؟
أداة تخطيط الدراسة
أداة تعقب المخزون
روبوت محادثة بالذكاء الاصطناعي
أداة تحديد أولويات المهام
أداة إدارة علاقات العملاء
أداة تعقب ميزانية PPC
أداة إنشاء السيرة الذاتية
قم ببناء MVP الخاص بك بشكل أسرع مع Hostinger Horizons
منشئ MVP للذكاء الاصطناعي الشامل
من التصميم والبرمجة إلى المحتوى وتحسين محركات البحث، تتولى Horizons كل شيء. اربط أدوات مثل Stripe وSupabase لإطلاق منتجات قابلة للتطبيق (MVPs) عملية - دون الحاجة إلى برمجة.
مُصمم للسرعة وليس للتعقيد
صف فكرتك، وسيحوّلها الذكاء الاصطناعي إلى منتج قابل للتطبيق (MVP) فعّال في دقائق. مع دعم لأكثر من 80 لغة، يمكنك بناء فكرتك بكلماتك الخاصة.
إطلاق سريع، وتوسع أسرع
احصل على منتجك القابل للتنفيذ (MVP) بنقرة واحدة مع استضافة، ونطاق مخصص، وبريد إلكتروني تجاري، والمزيد - كل ذلك مشمول. لا حاجة لإضافات خارجية.
مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي الرائدة
تستخدم Horizons برامج LLM الموثوقة والتكاملات المتقدمة لتقديم كود نظيف ومحتوى محسن وتصميم حديث لمنتجك القابل للتنفيذ (MVP).