الذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة: غيّر طريقة عملك ونموك
يمكن للشركات الصغيرة استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الوقت وخفض التكاليف وفتح آفاق جديدة. مع Hostinger Horizons، منصة بدون برمجة، يمكنك تحويل أفكارك إلى واقع، من مواقع الويب إلى الأدوات التفاعلية، كل ذلك دون الحاجة إلى مهارات تقنية.
كيف تساعد الذكاء الاصطناعي الشركات الصغيرة على البناء والتوسع
- إنشاء أدوات داخلية دون الاعتماد على المطورين
- إطلاق منتجات MVP سريعة لاختبار الأفكار أو المنتجات الجديدة
- استبدال أدوات الطرف الثالث باهظة الثمن بحلول مخصصة وقابلة للتطوير
- تبسيط العمليات من خلال أتمتة المهام المتكررة وسير العمل
- توفير وقت الفريق للتركيز على الاستراتيجية والابتكار وعلاقات العملاء
استكشف إرشادات الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام لتعزيز نموك
لقد أعددنا مكتبة من إرشادات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة، لمساعدتك على استخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة وثقة. مع Hostinger Horizons، يمكنك تفعيل هذه الإرشادات - ما عليك سوى النقر على "ابدأ البناء" وإطلاق أداتك أو مشروعك التالي.
موقع ويب تجاري
مُتحقق فكرة العمل
تطبيق ويب لحجز المطاعم
متتبع خط أنابيب المبيعات
تطبيق جمع التعليقات
مولد الفواتير
موقع العضوية
قم بالبناء والإطلاق والنمو بشكل أسرع مع Hostinger Horizons
توفر لك Hostinger Horizons منصة شاملة بدون أكواد لتحويل أفكار عملك إلى أداة وحلول مباشرة - بسرعة وسهولة ودون الحاجة إلى مهارات تقنية.
مُصمم خصيصًا لأولئك الذين يحتاجون إلى التحرك بسرعة
صف فكرتك، وسيحوّلها Horizons إلى أداة فعّالة - سريعة وسلسة وجاهزة للإطلاق. تعمل الأداة بأكثر من 80 لغة، فلا يضيع أي شيء في الترجمة.
شريكك المتكامل في مجال الذكاء الاصطناعي
يجمع Horizons بين خبرة المصمم والمطور وكاتب المحتوى في منصة واحدة تساعدك على البناء والإطلاق بشكل أسرع.
حلول فورية، مصممة لتناسب الحجم
تجنّب عناء التقنية - Hostinger يدعمك. بإعداد بسيط، يمكنك نشر أفكارك على الإنترنت بسرعة والتركيز على إدارة أعمالك.
دعم الخبراء، عندما تحتاج إليه
لن تبني مشروعك بمفردك. فريق خدمة العملاء لدينا جاهز لمساعدتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع دعم متعدد اللغات لمساعدتك في أي تحدٍّ.
هل تريد الغوص بشكل أعمق؟
استكشف دروسًا تعليمية شاملة، وأدلة إرشادية، وتعليمات خطوة بخطوة ستنقلك من مبتدئ إلى محترف ذكاء اصطناعي في وقت قصير. احصل على كل ما تحتاجه لبناء مشروعك الأول في مجال الذكاء الاصطناعي، وأكثر.
دليل البدء
تحسين مطالباتك
الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها
ما يقوله المستخدمون عن Hostinger Horizons
يُقلص ترميز Vibe عملية التطوير بنسبة 45%، بفضل أدوات مثل Hostinger Horizons التي تُحوّل اللغة الطبيعية إلى نماذج أولية عاملة في ساعات بدلًا من أسابيع. أصبح حاجز الدخول إلى عالم بناء البرمجيات أقل بكثير.
أتيحت لي مؤخرًا فرصة اختبار أداة إنشاء التطبيقات الجديدة @Hostinger Horizons AI ويجب أن أقول إنني أعجبت بها. 😎
قد يكون Hostinger Horizons هو أداة vibe code الأكثر فعالية لبناء تطبيقات بملايين الدولارات.
Hostinger Horizons هي طريقة جديدة ومبتكرة لإنشاء منتجات MVP واختبار الأفكار قبل تنفيذها بالكامل.
لن تصدق مدى سهولة بناء ما تريده لموقعك الإلكتروني وعملائك باستخدام HORIZONS AI من Hostinger! مذهل بكل بساطة - شاهد بنفسك!
Hostinger Horizons هي أداة يمكنك من خلالها بناء فكرة لديك - كل ما عليك فعله هو شرحها، وسوف تعمل.
أحب الطريقة التي تسير بها الأمور مع @Hostinger Horizons! كان التفاعل مع تحديث الذكاء الاصطناعي الجديد ممتعًا للغاية. لقد غيّر قواعد اللعبة، ليس لي فقط، بل لأعرف الكثيرين أيضًا.
أتساءل كيف نجح Hostinger في تنفيذ Horizons... إنه لأمر جنوني مدى السرعة التي يسمح بها لأي شخص بنشر الواجهة الأمامية والخلفية.
لا أستطيع وصف كم انتظرتُ هذا المشروع طويلاً حتى صممتموه. لا أعرف شيئًا عن برمجة تطبيقات الويب. ها هو ذا. مشروع أحلامي لمساعدة الآخرين أصبح جاهزًا. رائع!
هوستينجر هورايزونز تُحدث نقلة نوعية مقارنةً بأي شيء آخر. كان من السهل جدًا إنشاء نطاق فرعي لمدونتي على تطبيق الويب الخاص بي - لقد دهشتُ!
يمكنك الآن إنشاء تطبيقات ويب بمجرد إدخال أمر على Hostinger Horizons. تجربة رائعة حقًا!
جربتُ Hostinger Horizons، وهو مُغيّرٌ جذريًا! يُنشئ هذا المُنشئ للتطبيقات بالذكاء الاصطناعي مواقع ويب وتطبيقات أنيقة في دقائق - يُصمّم ويُبرمج ويُكتب نيابةً عنك. يستحق التجربة.
إنه مثل وجود مطور ويب/مطور برامج من الدرجة الأولى جاهز لإنشاء أي شيء يمكنك تخيله.
يمكنك إنشاء محتوى رائع باستخدام Hostinger Horizons. فهو يختلف عن منشئي المواقع التقليديين، بل هو أكثر من ذلك.