لا تفوت عروض الجمعة البيضاء:

برنامج إحالة Hostinger Horizons

انضم إلى برنامج إحالة يقدر شراكتك، بالمجان!

التسويق بالإحالة الذي يضع المستخدم أولاً

معدلات تحويل عالية

استفد من أداء Hostinger Horizons القوي وأصولها الترويجية المُحسّنة

عمولات حسب الأداء

احصل على عمولة تصل إلى 60% لكل عملية شراء يتم إجراؤها.

تتبع سهل

احصل على لوحة تحكم إحالة شاملة لتتبع الحملات وتحسينها.
التسويق بالإحالة الذي يضع المستخدم أولاً
أكثر من 4 مليون
مستخدم يثقون في Hostinger
أكثر من 150
دولة تشملها الخدمة
20+
سنة من الخبرة

اكسب المزيد مع Hostinger Horizons في أربع خطوات بسيطة

انضم إلى البرنامج

انضم إلى البرنامج

سجّل في أقل من دقيقة، مجّانا.

استخدم لافتات الإحالة

استخدم لافتات الإحالة

احصل على مواد تسويقية جاهزة للاستخدام، كلها في مكان واحد.

تتبع أداءك

تتبع أداءك

تتبَّع الحملات وطوّرها باستخدام لوحة برنامج إحالة قوية.

احصل على دفعتك

احصل على دفعتك

احصل على عمولة تصل إلى 60% على كل عملية بيع مؤهلة.

مصادر مفيدة لمساعدتك على البدء

أصول الإحالة

احصل على أقصى استفادة من شراكتك مع العلامة التجارية Hostinger Horizons.

الأسئلة الشائعة حول برنامج الإحالة

راجع الأسئلة الشائعة لبدء عمل التسويق بالإحالة بالطريقة الصحيحة.

حوّل حركة مرور موقعك إلى دخل مع Hostinger Horizons