حوّل تطبيق واتساب الخاص بك إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعامل مع جهات اتصالك كما لو كانت شركة. اربط حسابك على واتساب. إدارة العملاء المحتملين. إتمام عمليات البيع.
كيفية إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر واتساب لشركتك

01

صف فكرتك أو اختر قالبًا

صف كيف يعمل مشروعك، وسيقوم الذكاء الاصطناعي ببناء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بناءً على ذلك، أو ابدأ مباشرةً باستخدام أحد قوالبنا المصممة خصيصًا. لا حاجة إلى كتابة أي أكواد برمجية.
02

اربط حسابك على واتساب بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك

ببضع نقرات فقط، سيتم ربط تطبيق واتساب الخاص بك بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر تكامل Twilio.
03

قم بتخصيص نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك

اجعل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك فريدًا لعملك. ما عليك سوى الدردشة مع الذكاء الاصطناعي لتعديل التصميم والمحتوى وتخصيص الصفحات.

اختر قالبًا. اجعله قالبك الخاص.

اختر قالبًا مصممًا باحترافية، وقم بتخصيصه باستخدام الذكاء الاصطناعي أو التعديلات المرئية، واجعل موقعك الإلكتروني متاحًا على الإنترنت بشكل أسرع.

قوالب جاهزة

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

كل ما تحتاجه لبناء نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك - في مكان واحد

أنشئ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) وامتلكه، وهو نظام مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك.

صف كيف يعمل مشروعك، وستقوم Horizons ببناء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يناسب سير عملك تمامًا - مسار المبيعات، وتصنيفاتك، ووتيرة المتابعة. لا حاجة لفريق تكنولوجيا المعلومات.

ملكية البيانات الكاملة

على عكس واتساب أو متاجر وسائل التواصل الاجتماعي، يمنحك الموقع المدعوم من Horizons تحكمًا كاملاً في بيانات عملائك، مما يحميك من تغييرات سياسة المنصة أو حظر الحسابات.

الذكاء الاصطناعي المدمج

قم بأتمتة سير العمل والردود، وحافظ على استمرارية أعمالك حتى أثناء نومك.

ابدأ من قالب جاهز

لا داعي لإنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من الصفر. توفر لك القوالب بداية سريعة مع إعدادات معقدة، وهيكل تطبيق، وسير عمل مُجهز مسبقًا.

البنية التحتية المهنية

استضافة احترافية، ونطاق مخصص، وبريد إلكتروني تجاري في مكان واحد - كل ما يلزم لبناء الثقة مع جمهورك.

اطلع على دليلنا التعليمي خطوة بخطوة

تابعوا معنا الفيديو التعليمي أو دليل الإرشادات، مع تعليمات خطوة بخطوة حول كيفية الانتقال من الفكرة إلى المشروع الفعلي في دقائق:
كيفية إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتطبيق واتساب باستخدام الذكاء الاصطناعي

درس تعليمي
فيديو

هل أنت مستعد لتحويل فكرة مشروعك الفريدة إلى واقع؟

WhatsApp CRM FAQs

إليكم إجابات بعض الأسئلة الأكثر شيوعًا التي نتلقاها حول إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر واتساب.

What is a WhatsApp CRM?

نظام إدارة علاقات العملاء عبر واتساب هو أداة تساعدك على إدارة علاقاتك مع العملاء مباشرةً من خلال واتساب. فبدلاً من فقدان متابعة المحادثات، يمكنك تنظيم جهات الاتصال، وتتبع العملاء المحتملين عبر مسار المبيعات، وإتمام الصفقات - كل ذلك في مكان واحد. وعلى عكس أنظمة إدارة علاقات العملاء التقليدية، فهو يلبي احتياجات عملائك حيثما كانوا: على واتساب.

ماذا يمكنني أن أفعل باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بي على واتساب؟

باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر واتساب، يمكنك تنظيم جهات اتصالك وإدارتها، وتتبع العملاء المحتملين من خلال مسار مبيعات مرئي، وأتمتة الرسائل، واستلام المدفوعات - كل ذلك متصل بتطبيق واتساب الخاص بك. كما يمكنك تخصيصه ليناسب احتياجات عملك الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى أي مهارات برمجية.

هل أحتاج إلى أي مهارات برمجية لبناء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتطبيق واتساب باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

لا حاجة لمهارات البرمجة. مع منصة البرمجة التفاعلية من هوستينجر هورايزونز، يمكنك إنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك على واتساب ببساطة عن طريق الدردشة مع الذكاء الاصطناعي، أو البدء من قالب جاهز وتخصيصه بلغتك الخاصة - فهي تتولى البرمجة والتصميم والمحتوى نيابةً عنك.

كيف أقوم بإنشاء نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر واتساب باستخدام هوستينجر هورايزونز؟

مع Hostinger Horizons، أصبح إنشاء تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر واتساب أمرًا في غاية السهولة. إليك كيفية القيام بذلك في بضع خطوات:

  • استخدم أداة إنشاء التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو أحد القوالب الجاهزة للبدء في الإنشاء مجانًا.
  • خصص كل شيء ليناسب احتياجات عملك من خلال الدردشة مع الذكاء الاصطناعي - وهذا ما يُعرف بالبرمجة التفاعلية: لا حاجة لمهارات تقنية، فقط أفكارك بلغة بسيطة.
  • اختر إحدى باقاتنا لفتح المزيد من المطالبات ونشر تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) بنقرة واحدة.
  • اربط واتساب بتطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بك من خلال تكامل Twilio.

يمكنك أيضًا اتباع دليلنا حول كيفية إنشاء تطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) للمبيعات أو تصفح دروس الفيديو التعليمية الخاصة بنا.

كم من الوقت يستغرق إعداد نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) عبر واتساب؟

يعتمد الأمر على مدى رغبتك في التخصيص. يمكنك البدء في دقائق باستخدام قالب جاهز، ولكن إذا كنت ترغب في تخصيص كل التفاصيل لتناسب عملك، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول. على أي حال، تجعل Hostinger Horizons العملية سريعة وبديهية قدر الإمكان - ما عليك سوى التحدث مع الذكاء الاصطناعي وسيتولى هو العمل الشاق.

هل يمكنني تخصيص نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ليناسب احتياجات عملي الخاصة؟

نعم، مع هوستينجر هورايزونز، يمكنك تخصيص كل شيء. ما عليك سوى وصف احتياجاتك بكلماتك الخاصة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتعديل التصميم والمحتوى والوظائف تلقائيًا. سواء كنت بحاجة إلى مسار مبيعات محدد، أو حقول اتصال مخصصة، أو تصميم فريد، يمكنك الاستمرار في تحسينه من خلال المحادثة حتى يناسب عملك تمامًا.

هل استخدام Hostinger Horizons مجاني؟

خدمة Hostinger Horizons ليست مجانية، ولكن يمكنك تجربتها قبل الاشتراك في أي باقة. اطلع على دليلنا المفصل حول كيفية البدء والاستفادة القصوى منها.

