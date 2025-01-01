Lag interaktive design med AI-prototyping
Din drømmedesign, nettside eller webapp er innen rekkevidde med Hostinger Horizons.
Hvordan lage en prototype for et nettsted
Definer ideen din og hovedtrekkene
Begynn med å forestille deg drømmedesignet eller -ideen din og hvordan du vil at den skal se ut og fungere.
Beskriv visjonen din
Skriv deretter en detaljert oppgave i Horizons for å gjøre ideen din til virkelighet, enten det er et design, en webapp, et produkt eller en nettside.
Skap med AI-prototyping
Nå skjer magien! Du kan teste og redigere AI-prototypen din, få tilbakemeldinger og iterere før du lanserer den.
Trenger du noen ideer til AI-prototyping?
Nettapp for restaurantreservasjoner
Sporing av salgspipeline
Medlemskapsnettsted
Bedriftsnettsted
Validering av forretningsidé
App for innsamling av tilbakemeldinger
Fakturagenerator
Fra idé til fungerende prototype på få minutter
AI-prototyping uten hindringer
Gjør ideen din om til en fungerende webapp, uten kode og uten problemer. Horizons bygger design, funksjonalitet og innhold for deg på få minutter.
Bare beskriv det, så tar Horizons seg av resten.
Fra layout til logikk kan du bygge fullstendig interaktive apper ved ganske enkelt å beskrive hva du trenger. Støtter over 80 språk, slik at du kan lage ting med dine egne ord.
Lansering med klikk, vekst på autopilot
Gå live med hosting, domene, bedrifts-e-post og integrasjoner – alt inkludert. Ingen tredjepartsverktøy, ingen forsinkelser.
Bygget på pålitelig AI-infrastruktur
Horizons bruker ledende LLM-er og verktøy som Stripe og Supabase for å levere produksjonsklare opplevelser raskt.