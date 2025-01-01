Lag interaktive design med AI-prototyping

Din drømmedesign, nettside eller webapp er innen rekkevidde med Hostinger Horizons.

Ingen kredittkort kreves
Lag interaktive design med AI-prototyping

Hvordan lage en prototype for et nettsted

Med Horizons trenger du bare å beskrive ideen din, så vil AI-drevet prototyping gjøre den til virkelighet.
01

Definer ideen din og hovedtrekkene

Begynn med å forestille deg drømmedesignet eller -ideen din og hvordan du vil at den skal se ut og fungere.

02

Beskriv visjonen din

Skriv deretter en detaljert oppgave i Horizons for å gjøre ideen din til virkelighet, enten det er et design, en webapp, et produkt eller en nettside.

03

Skap med AI-prototyping

Nå skjer magien! Du kan teste og redigere AI-prototypen din, få tilbakemeldinger og iterere før du lanserer den.

Trenger du noen ideer til AI-prototyping?

Trenger du noen ideer til AI-prototyping?

Nettapp for restaurantreservasjoner

La kunder bla gjennom menyer, bestille bord og angi kostholdspreferanser i samme app.
Begynn å bygge

Sporing av salgspipeline

Medlemskapsnettsted

Bedriftsnettsted

Validering av forretningsidé

App for innsamling av tilbakemeldinger

Fakturagenerator

Fra idé til fungerende prototype på få minutter

AI-prototyping uten hindringer

Gjør ideen din om til en fungerende webapp, uten kode og uten problemer. Horizons bygger design, funksjonalitet og innhold for deg på få minutter.

Bare beskriv det, så tar Horizons seg av resten.

Fra layout til logikk kan du bygge fullstendig interaktive apper ved ganske enkelt å beskrive hva du trenger. Støtter over 80 språk, slik at du kan lage ting med dine egne ord.

Lansering med klikk, vekst på autopilot

Gå live med hosting, domene, bedrifts-e-post og integrasjoner – alt inkludert. Ingen tredjepartsverktøy, ingen forsinkelser.

Bygget på pålitelig AI-infrastruktur

Horizons bruker ledende LLM-er og verktøy som Stripe og Supabase for å levere produksjonsklare opplevelser raskt.

Klar til å gjøre din unike nettsideidé til virkelighet?

Ingen kredittkort kreves

Vanlige spørsmål om designprototyping

Finn svar på de vanligste spørsmålene om vårt AI-prototypingverktøy.

Hva er prototyping?

Trenger jeg designferdigheter for å bygge en prototype?

Hvordan kan en prototype hjelpe meg med å få finansiering eller godkjenning fra klienten?

Er det genererte designet unikt?

Hvordan tester jeg en prototype for et nettsted og får tilbakemeldinger?

Hva er forskjellen mellom en prototype og et live nettsted?

Kan jeg gjøre prototypen min om til et ekte, aktivt nettsted på Hostinger?