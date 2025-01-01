Black Friday: džiaukis papildomais mėnesiais nemokamai

Kurkite interaktyvius dizainus naudodami dirbtinio intelekto prototipus

Jūsų svajonių dizainas, svetainė ar žiniatinklio programėlė ranka pasiekiama su „Hostinger Horizons“.

Kreditinės kortelės nereikia
Kurkite interaktyvius dizainus naudodami dirbtinio intelekto prototipus

Kaip sukurti svetainės prototipą

Su „Horizons“ tereikia aprašyti savo idėją, o dirbtinio intelekto valdomas prototipų kūrimas pavers ją realybe.
01

Apibrėžkite savo idėją ir pagrindines savybes

Pradėkite įsivaizduodami savo svajonių dizainą ar idėją ir kaip norite, kad ji atrodytų ir veiktų.

02

Apibūdinkite savo viziją

Tada „Horizons“ programoje parašykite išsamią užuominą, kad jūsų idėja taptų realybe – nesvarbu, ar tai būtų dizainas, žiniatinklio programa, produktas ar svetainė.

03

Kurkite naudodami dirbtinio intelekto prototipus

Dabar vyksta magija! Galite išbandyti ir redaguoti savo dirbtinio intelekto prototipą, gauti atsiliepimus ir juos kartoti prieš paleidžiant.

Reikia idėjų dirbtinio intelekto prototipams kurti?

Reikia idėjų dirbtinio intelekto prototipams kurti?

Restoranų rezervacijų žiniatinklio programėlė

Leiskite klientams naršyti meniu, rezervuoti staliukus ir nurodyti mitybos pageidavimus toje pačioje programėlėje.
Pradėti statyti

Pardavimų srauto stebėjimo priemonė

Narystės svetainė

Verslo svetainė

Verslo idėjų validatorius

Atsiliepimų rinkimo programėlė

Sąskaitų faktūrų generatorius

Nuo idėjos iki veikiančio prototipo per kelias minutes

Dirbtinio intelekto prototipų kūrimas be kliūčių

Paverskite savo idėją veikiančia žiniatinklio programėle be jokio kodo ir vargo. „Horizons“ per kelias minutes sukurs jums dizainą, funkcionalumą ir turinį.

Tiesiog aprašykite, o „Horizons“ pasirūpins visa kita.

Nuo išdėstymo iki logikos – galite kurti visiškai interaktyvias programas tiesiog aprašydami, ko jums reikia. Palaikoma daugiau nei 80 kalbų, todėl galite kurti savo žodžiais.

Paleiskite paspaudimais, augkite automatiškai

Pradėkite veiklą su talpinimu, domenu, verslo el. paštu ir integracijomis – viskas įskaičiuota. Jokių trečiųjų šalių įrankių, jokių vėlavimų.

Sukurta remiantis patikima dirbtinio intelekto infrastruktūra

„Horizons“ naudoja pirmaujančias teisės magistro (LLM) programas ir įrankius, tokius kaip „Stripe“ ir „Supabase“, kad greitai sukurtų gamybai paruoštą patirtį.

Pasiruošę paversti savo unikalią svetainės idėją realybe?

Kreditinės kortelės nereikia

Dizaino prototipų kūrimo DUK

Raskite atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie mūsų dirbtinio intelekto prototipų kūrimo įrankį.

Kas yra prototipų kūrimas?

Ar man reikia dizaino įgūdžių norint sukurti prototipą?

Kaip prototipas gali padėti gauti finansavimą arba kliento pritarimą?

Ar sukurtas dizainas yra unikalus?

Kaip išbandyti svetainės prototipą ir gauti atsiliepimų?

Kuo skiriasi prototipas ir veikianti svetainė?

Ar galiu savo prototipą paversti tikra, veikiančia svetaine „Hostinger“ platformoje?