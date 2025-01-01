Kurkite interaktyvius dizainus naudodami dirbtinio intelekto prototipus
Jūsų svajonių dizainas, svetainė ar žiniatinklio programėlė ranka pasiekiama su „Hostinger Horizons“.
Kaip sukurti svetainės prototipą
Apibrėžkite savo idėją ir pagrindines savybes
Pradėkite įsivaizduodami savo svajonių dizainą ar idėją ir kaip norite, kad ji atrodytų ir veiktų.
Apibūdinkite savo viziją
Tada „Horizons“ programoje parašykite išsamią užuominą, kad jūsų idėja taptų realybe – nesvarbu, ar tai būtų dizainas, žiniatinklio programa, produktas ar svetainė.
Kurkite naudodami dirbtinio intelekto prototipus
Dabar vyksta magija! Galite išbandyti ir redaguoti savo dirbtinio intelekto prototipą, gauti atsiliepimus ir juos kartoti prieš paleidžiant.
Reikia idėjų dirbtinio intelekto prototipams kurti?
Restoranų rezervacijų žiniatinklio programėlė
Pardavimų srauto stebėjimo priemonė
Narystės svetainė
Verslo svetainė
Verslo idėjų validatorius
Atsiliepimų rinkimo programėlė
Sąskaitų faktūrų generatorius
Nuo idėjos iki veikiančio prototipo per kelias minutes
Dirbtinio intelekto prototipų kūrimas be kliūčių
Paverskite savo idėją veikiančia žiniatinklio programėle be jokio kodo ir vargo. „Horizons“ per kelias minutes sukurs jums dizainą, funkcionalumą ir turinį.
Tiesiog aprašykite, o „Horizons“ pasirūpins visa kita.
Nuo išdėstymo iki logikos – galite kurti visiškai interaktyvias programas tiesiog aprašydami, ko jums reikia. Palaikoma daugiau nei 80 kalbų, todėl galite kurti savo žodžiais.
Paleiskite paspaudimais, augkite automatiškai
Pradėkite veiklą su talpinimu, domenu, verslo el. paštu ir integracijomis – viskas įskaičiuota. Jokių trečiųjų šalių įrankių, jokių vėlavimų.
Sukurta remiantis patikima dirbtinio intelekto infrastruktūra
„Horizons“ naudoja pirmaujančias teisės magistro (LLM) programas ir įrankius, tokius kaip „Stripe“ ir „Supabase“, kad greitai sukurtų gamybai paruoštą patirtį.