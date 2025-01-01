Erstellen Sie interaktive Designs mit KI-Prototyping
Mit Hostinger Horizons ist Ihr Traumdesign, Ihre Traumwebsite oder Ihre Traum-Web-App zum Greifen nah.
Wie man einen Website-Prototyp erstellt
Definieren Sie Ihre Idee und die wichtigsten Merkmale
Beginnen Sie damit, sich Ihr Traumdesign oder Ihre Idee vorzustellen und wie es aussehen und funktionieren soll.
Beschreiben Sie Ihre Vision
Schreiben Sie anschließend in Horizons eine detaillierte Aufgabenstellung, um Ihre Idee zum Leben zu erwecken, sei es ein Design, eine Web-App, ein Produkt oder eine Website.
Erstellen mit KI-Prototyping
Jetzt geschieht die Magie! Sie können Ihren KI-Prototyp testen und bearbeiten, Feedback einholen und ihn iterativ verbessern, bevor Sie ihn live schalten.
Brauchen Sie Ideen für KI-Prototypen?
Web-App für Restaurantreservierungen
Vertriebspipeline-Tracker
Mitglieder-Website
Unternehmenswebsite
Geschäftsideen-Validator
Feedback-Sammel-App
Rechnungsgenerator
Von der Idee zum funktionierenden Prototyp in wenigen Minuten
KI-Prototyping ohne Hindernisse
Verwandeln Sie Ihre Idee in eine funktionierende Web-App – ganz ohne Programmierung und Aufwand. Horizons erstellt Design, Funktionalität und Inhalte innerhalb weniger Minuten.
Beschreiben Sie es einfach, Horizons kümmert sich um den Rest.
Von Layout bis Logik können Sie vollständig interaktive Apps erstellen, indem Sie einfach Ihre Anforderungen beschreiben. Es werden über 80 Sprachen unterstützt, sodass Sie in Ihren eigenen Worten programmieren können.
Starten Sie mit wenigen Klicks, wachsen Sie automatisch.
Starten Sie live mit Hosting, Domain, geschäftlicher E-Mail und Integrationen – alles inklusive. Keine Drittanbieter-Tools, keine Verzögerungen.
Auf einer bewährten KI-Infrastruktur aufgebaut
Horizons nutzt führende LLMs und Tools wie Stripe und Supabase, um schnell produktionsreife Benutzererlebnisse zu liefern.