Erstellen Sie interaktive Designs mit KI-Prototyping

Mit Hostinger Horizons ist Ihr Traumdesign, Ihre Traumwebsite oder Ihre Traum-Web-App zum Greifen nah.

Keine Kreditkarte erforderlich
Wie man einen Website-Prototyp erstellt

Mit Horizons müssen Sie lediglich Ihre Idee beschreiben, und die KI-gestützte Prototypentwicklung setzt sie in die Realität um.
01

Definieren Sie Ihre Idee und die wichtigsten Merkmale

Beginnen Sie damit, sich Ihr Traumdesign oder Ihre Idee vorzustellen und wie es aussehen und funktionieren soll.

02

Beschreiben Sie Ihre Vision

Schreiben Sie anschließend in Horizons eine detaillierte Aufgabenstellung, um Ihre Idee zum Leben zu erwecken, sei es ein Design, eine Web-App, ein Produkt oder eine Website.

03

Erstellen mit KI-Prototyping

Jetzt geschieht die Magie! Sie können Ihren KI-Prototyp testen und bearbeiten, Feedback einholen und ihn iterativ verbessern, bevor Sie ihn live schalten.

Brauchen Sie Ideen für KI-Prototypen?

Web-App für Restaurantreservierungen

Ermöglichen Sie es Ihren Kunden, Menüs zu durchstöbern, Tische zu reservieren und ihre Ernährungspräferenzen in derselben App anzugeben.
Vertriebspipeline-Tracker

Mitglieder-Website

Unternehmenswebsite

Geschäftsideen-Validator

Feedback-Sammel-App

Rechnungsgenerator

Von der Idee zum funktionierenden Prototyp in wenigen Minuten

KI-Prototyping ohne Hindernisse

Verwandeln Sie Ihre Idee in eine funktionierende Web-App – ganz ohne Programmierung und Aufwand. Horizons erstellt Design, Funktionalität und Inhalte innerhalb weniger Minuten.

Beschreiben Sie es einfach, Horizons kümmert sich um den Rest.

Von Layout bis Logik können Sie vollständig interaktive Apps erstellen, indem Sie einfach Ihre Anforderungen beschreiben. Es werden über 80 Sprachen unterstützt, sodass Sie in Ihren eigenen Worten programmieren können.

Starten Sie mit wenigen Klicks, wachsen Sie automatisch.

Starten Sie live mit Hosting, Domain, geschäftlicher E-Mail und Integrationen – alles inklusive. Keine Drittanbieter-Tools, keine Verzögerungen.

Auf einer bewährten KI-Infrastruktur aufgebaut

Horizons nutzt führende LLMs und Tools wie Stripe und Supabase, um schnell produktionsreife Benutzererlebnisse zu liefern.

Sind Sie bereit, Ihre einzigartige Website-Idee in die Realität umzusetzen?

Häufig gestellte Fragen zum Design-Prototyping

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem KI-Prototyping-Tool.

