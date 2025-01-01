Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem KI-Prototyping-Tool.

Prototyping ist der Prozess, eine Idee in eine funktionierende Vorschau Ihrer App, Ihres Designs oder Ihrer Website umzusetzen. Es ermöglicht Ihnen, Layout, Funktionen und Funktionalität zu erkunden, bevor Sie die App veröffentlichen oder Code schreiben.

Ganz und gar nicht. Mit Horizons beschreiben Sie einfach in klaren Worten, was Sie möchten. Die KI kümmert sich um Layout, Styling und Interaktionen. Sie müssen nur Ihre besten Ideen einbringen.

Ein Prototyp macht Ihre Idee greifbar. Er zeigt potenziellen Investoren oder Kunden genau, wie Ihr Produkt funktionieren wird, und hilft Ihnen so, Konzepte zu validieren und schneller Zustimmung zu erhalten.

Wie kann mir ein Prototyp dabei helfen, Finanzmittel oder die Zustimmung eines Kunden zu erhalten?

Ja. Jeder Prototyp wird basierend auf Ihren spezifischen Vorgaben erstellt. Horizons passt Struktur, Stil und Ablauf an Ihre Idee an, ohne auf wiederverwendete Vorlagen oder generische Layouts zurückzugreifen.

Sie können Ihren Prototyp über einen privaten Link oder eine Live-Vorschau teilen. Testen Sie ihn mit Nutzern, sammeln Sie Feedback und optimieren Sie das Design – alles innerhalb desselben Tools.

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Prototyp und einer Live-Website?