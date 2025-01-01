Hostinger Horizons Affiliate-Programm
Nehmen Sie an einem Affiliate-Programm teil, das Ihre Partnerschaft schätzt - völlig kostenlos!
Nutzerorientiertes Affiliate Marketing
Hohe Konversionsraten
Profitieren Sie von Hostinger Horizons starker Leistung und optimierten Werbemitteln.
Leistungsbezogene Provisionen
Verdienen Sie bis zu 60 % Provision für jeden generierten Kauf.
Einfaches Tracking
Zugriff auf ein umfassendes Affiliate-Control Panel zur Verfolgung und Optimierung von Kampagnen.
Verdienen Sie mehr – mit Hostinger Horizons in vier einfachen Schritten
Programm beitreten
Melden Sie sich in weniger als einer Minute an – völlig kostenlos.
Affiliate-Banner nutzen
Erhalten Sie gebrauchsfertige Marketingmaterialien an einem Ort.
Leistung verfolgen
Verfolgen und optimieren Sie Kampagnen mit einem starken Affiliate-Panel.
Lassen Sie sich auszahlen
Verdienen Sie bis zu 60 % Provision für jeden berechtigten Verkauf.