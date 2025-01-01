Programa de afiliados de Hostinger Horizons

Sé parte de un programa que te valora como afiliado ¡Es gratis!

Marketing de afiliados que prioriza al usuario

Altas tasas de conversión

Aprovechá el excelente rendimiento de Hostinger Horizons y sus recursos promocionales optimizados

Comisiones basadas en el rendimiento

Ganá hasta un 60% de comisión por cada compra generada.

Fácil seguimiento

Accedé a un panel de control de afiliados con todo incluido para monitorear y optimizar campañas.
Más de 4 millones
usuarios que nos acompañan
150+
países donde operamos
20+
años de experiencia

Gana más con Hostinger Horizons en 4 simples pasos

Unite al programa

Registrate en menos de un minuto, es totalmente gratis.

Usá banners de afiliados

Materiales de marketing listos para usar, todo en un mismo lugar.

Monitoreá tu rendimiento

Hacé el seguimiento y optimización de campañas desde un panel de afiliados increíble.

Recibí tu pago

Ganá hasta un 60% de comisión por cada venta elegible.

Recursos útiles que te ayudan a empezar

Recursos para afiliados

Aprovechá al máximo tu alianza usando los recursos de marca de Hostinger Horizons.

Preguntas frecuentes sobre el programa de afiliados

Chequeá las preguntas frecuentes para empezar tu negocio de afiliados con el pie derecho.

Convertí tu tráfico en ingresos con Hostinger Horizons