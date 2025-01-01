Affiliate program Hostinger Horizons
Pridajte sa k affiliate programu, ktorý si cení vaše partnerstvo – je to úplne zadarmo!
Affiliate marketing zameraný na používateľa
Vysoká miera konverzie
Využite výhody silného výkonu a optimalizovaných propagačných materiálov od Hostinger Horizons
Provízie na základe výkonu
Získajte provízie až do výšky 60 % z každého uskutočneného nákupu.
Jednoduché sledovanie
Prístup ku komplexnému affiliate ovládaciemu panelu na sledovanie a optimalizáciu kampaní.
Zarábajte viac s Hostinger Horizons v štyroch jednoduchých krokoch
Pridajte sa k programu
Zaregistrujte sa za menej ako minútu – je to úplne zadarmo.
Používajte affiliate bannery
Získajte marketingové materiály pripravené na použitie, všetko na jednom mieste.
Sledujte svoj výkon
Sledujte a optimalizujte kampane pomocou výkonného affiliate panela.
Získajte svoju výplatu
Získajte províziu až 60 % z každého oprávneného predaja.