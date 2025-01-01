Πρόγραμμα συνεργατών Hostinger Horizons
Γίνετε μέλος ενός προγράμματος συνεργατών που εκτιμά τη συνεργασία σας – είναι εντελώς δωρεάν!
Μάρκετινγκ συνεργατών με προτεραιότητα τον χρήστη
Υψηλά ποσοστά μετατροπής
Αξιοποιήστε την υψηλή απόδοση και τα βελτιστοποιημένα διαφημιστικά υλικά του Hostinger Horizons
Προμήθειες βάσει απόδοσης
Κερδίστε προμήθειες έως και 60% για κάθε αγορά που πραγματοποιείτε.
Εύκολη παρακολούθηση
Πρόσβαση σε έναν ολοκληρωμένο πίνακα ελέγχου συνεργατών για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση καμπανιών.
Κερδίστε περισσότερα με το Hostinger Horizons σε τέσσερα απλά βήματα
Συμμετοχή στο πρόγραμμα
Εγγραφείτε σε λιγότερο από ένα λεπτό – είναι εντελώς δωρεάν.
Χρησιμοποιήστε banners συνεργατών
Αποκτήστε έτοιμο προς χρήση υλικό μάρκετινγκ, όλα σε ένα μέρος.
Παρακολουθήστε την απόδοσή σας
Παρακολουθήστε και βελτιστοποιήστε καμπάνιες με ένα ισχυρό πάνελ συνεργατών.
Λάβετε την πληρωμή σας
Κερδίστε προμήθεια έως και 60% για κάθε επιλέξιμη πώληση.