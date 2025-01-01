Chương trình liên kết Hostinger Horizons
Tham gia chương trình liên kết coi trọng mối quan hệ đối tác – hoàn toàn miễn phí!
Tiếp thị liên kết lấy người dùng làm trọng tâm
Tỷ lệ chuyển đổi cao
Tận dụng hiệu suất mạnh mẽ và các tài sản quảng cáo được tối ưu hóa của Hostinger Horizons
Hoa hồng dựa trên hiệu suất
Kiếm tới 60% hoa hồng cho mỗi giao dịch mua hàng.
Theo dõi dễ dàng
Truy cập vào bảng điều khiển liên kết toàn diện để theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch.
Kiếm thêm thu nhập với Hostinger Horizons chỉ với bốn bước đơn giản
Tham gia chương trình
Đăng ký trong vòng chưa đầy một phút – hoàn toàn miễn phí.
Sử dụng biểu ngữ liên kết
Nhận tài liệu tiếp thị sẵn sàng sử dụng, tất cả ở một nơi.
Theo dõi hiệu suất
Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch với bảng điều khiển liên kết mạnh mẽ.
Nhận thanh toán
Kiếm tới 60% hoa hồng cho mỗi lượt bán đủ điều kiện.