Chương trình liên kết Hostinger Horizons

Tham gia chương trình liên kết coi trọng mối quan hệ đối tác – hoàn toàn miễn phí!

Tiếp thị liên kết lấy người dùng làm trọng tâm

Tỷ lệ chuyển đổi cao

Tận dụng hiệu suất mạnh mẽ và các tài sản quảng cáo được tối ưu hóa của Hostinger Horizons

Hoa hồng dựa trên hiệu suất

Kiếm tới 60% hoa hồng cho mỗi giao dịch mua hàng.

Theo dõi dễ dàng

Truy cập vào bảng điều khiển liên kết toàn diện để theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch.
Hơn 4 triệu
người dùng tin tưởng Hostinger
150+
quốc gia sử dụng
20+
năm kinh nghiệm

Kiếm thêm thu nhập với Hostinger Horizons chỉ với bốn bước đơn giản

Tham gia chương trình

Đăng ký trong vòng chưa đầy một phút – hoàn toàn miễn phí.

Sử dụng biểu ngữ liên kết

Nhận tài liệu tiếp thị sẵn sàng sử dụng, tất cả ở một nơi.

Theo dõi hiệu suất

Theo dõi và tối ưu hóa các chiến dịch với bảng điều khiển liên kết mạnh mẽ.

Nhận thanh toán

Kiếm tới 60% hoa hồng cho mỗi lượt bán đủ điều kiện.

Các tài nguyên hữu ích để bạn bắt đầu

Tài sản liên kết

Tận dụng tối đa mối quan hệ đối tác với các tài sản mang thương hiệu Hostinger Horizons.

Câu hỏi thường gặp về chương trình liên kết

Xem những câu hỏi thường gặp để bắt đầu kinh doanh liên kết một cách thuận lợi.

Biến lưu lượng truy cập thành thu nhập với Hostinger Horizons