Hostinger Horizons affiliate-ordning

Bliv medlem af en affiliate-ordning, der værdsætter din deltagelse – det er helt gratis!

Brugerorienteret affiliate marketing

Høje konverteringsrater

Drag fordel af Hostinger Horizons' stærke resultater og optimerede salgsfremmende aktiver

Provisioner baseret på performance

Få op til 60 % provision på hvert køb, der genereres.

Nem sporing

Adgang til et omfattende affiliate-kontrolpanel, der kan spore og optimere kampagner.
4 mio.+
brugere stoler på Hostinger
150+
lande, der betjenes
20+
års erfaring

Tjen mere med Hostinger Horizons i fire enkle trin

Bliv en del af ordningen

Det tager mindre end et minut at tilmelde sig - det er helt gratis.

Brug affiliate-bannere

Få marketingmaterialer, der er klar til brug og samlet på ét sted.

Følg din performance

Spor og optimer kampagner med et stærkt affiliate-panel.

Få din udbetaling

Få op til 60 % provision på alle kvalificerede salg.

Ressourcer der hjælper dig med at komme i gang

Affiliate-aktiver

Få mest muligt ud af dit partnerskab med Hostinger Horizons brandede aktiver.

Ofte stillede spørgsmål om affiliate-ordningen

Tjek de ofte stillede spørgsmål for at komme godt i gang med dit affiliate-projekt.

Gør din trafik til indkomst med Hostinger Horizons