Hostinger Horizons affiliate-ordning
Bliv medlem af en affiliate-ordning, der værdsætter din deltagelse – det er helt gratis!
Brugerorienteret affiliate marketing
Høje konverteringsrater
Drag fordel af Hostinger Horizons' stærke resultater og optimerede salgsfremmende aktiver
Provisioner baseret på performance
Få op til 60 % provision på hvert køb, der genereres.
Nem sporing
Adgang til et omfattende affiliate-kontrolpanel, der kan spore og optimere kampagner.
Tjen mere med Hostinger Horizons i fire enkle trin
Bliv en del af ordningen
Det tager mindre end et minut at tilmelde sig - det er helt gratis.
Brug affiliate-bannere
Få marketingmaterialer, der er klar til brug og samlet på ét sted.
Følg din performance
Spor og optimer kampagner med et stærkt affiliate-panel.
Få din udbetaling
Få op til 60 % provision på alle kvalificerede salg.