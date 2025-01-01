Hostinger Horizons एफिलिएट प्रोग्राम
ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम का हिस्सा बनें जो आपकी साझेदारी को महत्व देता हो - यह पूरी तरह से मुफ्त है!
उपयोगकर्ताओं को प्राथमिकता देने वाली एफिलिएट मार्केटिंग
उच्च रूपांतरण दर
Hostinger Horizons की मज़बूत परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइज़ किए गए प्रमोशनल एसेट्स के साथ लाभ उठाएं।
परफॉर्मेंस-आधारित कमीशन
प्रत्येक खरीद पर 60% तक कमीशन कमाएं।
आसान ट्रैकिंग
आपके कैंपेन ट्रैक और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एक व्यापक एफिलिएट कंट्रोल पैनल का ऐक्सेस।
चार आसान चरणों में Hostinger Horizons के साथ और अधिक कमाएं
प्रोग्राम का हिस्सा बनें
एक मिनट से भी कम समय में साइन-अप करें - यह पूरी तरह निःशुल्क है।
एफिलिएट बैनर्स का उपयोग करें
उपयोग के लिए तैयार मार्केटिंग कॉन्टेंट प्राप्त करें, सभी एक जगह पर।
अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करें
एक शक्तिशाली एफिलिएट पैनल के साथ अपने कैंपेन ट्रैक और ऑप्टिमाइज़ करें।
अपनी भुगतान राशि पाएं
प्रत्येक योग्य बिक्री पर 60% तक कमीशन कमाएं।