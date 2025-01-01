₹549.00/माह से - कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

अपना Node.js फ्रंटएंड वेब ऐप तैनात करें

React, Next.js, Vite और अन्य वेब ऐप्स मिनटों में बनाएँ। आप कोड करेंगे, हम चलाएँगे। तेज़ डिप्लॉयमेंट, कोई सरप्राइज़ बिल नहीं, और DevOps की कोई ज़रूरत नहीं।

1 वर्ष के लिए निःशुल्क डोमेन 1 वर्ष के लिए निःशुल्क व्यावसायिक ईमेल निःशुल्क प्रबंधित SSL
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
दुनिया भर में 1 मिलियन डेवलपर्स को सशक्त बनाना

Image
Image
Image
Image
Image
Image

सभी ज़रूरी चीज़ें। कोई भी बकवास नहीं

खरीदने की सामर्थ्य

बाज़ार में सबसे अच्छा मूल्य। एक मासिक कीमत - कोई आश्चर्य नहीं।

पूरी तरह से प्रबंधित

आप कोड करते हैं, हम उसे ऑनलाइन रखते हैं। सर्वर और सुरक्षा — संभालते हैं।

अंतर्निहित प्रदर्शन

होस्टिंगर CDN, WAF, और DDoS सुरक्षा शामिल है।

कोड-प्रथम

आईडीई से सीधे तैनात करें - वीएस कोड, कर्सर, क्लाउड, या कोई भी एआई सहायक।

अंतर्निहित शक्तिशाली पारिस्थितिकी तंत्र

1 वर्ष के लिए निःशुल्क डोमेन और व्यावसायिक ईमेल, साथ ही निःशुल्क प्रबंधित SSL.

आपके स्टैक के साथ काम करता है

React, Next.js, Vite, Vue.js, और अन्य के साथ काम करता है। कोई लॉक-इन नहीं। अपनी पसंद बनाएँ।

अपना कोड आगे बढ़ाएँ। हम इसे यहीं से आगे बढ़ाएँगे

1. अपनी परियोजना को कनेक्ट करें

GitHub से कनेक्ट करें, ज़िप कोड अपलोड करें, या AI कोड सहायक से तैनात करें

आपका फ्रेमवर्क स्वचालित रूप से पहचाना जाता है, बिल्ड कमांड को संभाला जाता है, और आप शिप करने के लिए तैयार हैं।

2. तुरंत तैनात करें

अपना Node.js वेब ऐप कुछ ही सेकंड में लॉन्च करें

सर्वर, सुरक्षा और स्केलिंग - सभी का ध्यान रखा गया है। (बैकएंड सपोर्ट जल्द ही उपलब्ध होगा)

3. प्रबंधन और पैमाना

नियंत्रण में रहें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें

प्रदर्शन की निगरानी करें, डोमेन मैप करें, और स्वचालित रूप से पुनः तैनात करें।

नया

सीधे IDE से परिनियोजित करें। किसी डैशबोर्ड की आवश्यकता नहीं है

एजेंटिक डिप्लॉयमेंट आपके IDE को होस्टिंगर के प्रबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ता है, जिससे तेज़, कोड-फर्स्ट ऐप डिप्लॉयमेंट संभव होता है - सीधे आपके एडिटर से या संस्करण नियंत्रण और टीम सहयोग के लिए GitHub के माध्यम से।

अपने कोडिंग प्रवाह को छोड़े बिना Node.js वेब ऐप, PHP या वर्डप्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च करें।

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

जांच की जा रही है...

स्थानीय परिनियोजन. वैश्विक पहुँच

लोडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए अपने दर्शकों के नज़दीक एक सर्वर लोकेशन या CDN चुनें। हमारे डेटा सेंटर और CDN दुनिया भर में हैं: उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।

एक मासिक मूल्य, कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं

पूरे विश्वास के साथ शुरुआत करें। हमारी 30-दिन की मनी-बैक गारंटी का मतलब है कि यह जोखिम-मुक्त है।

Cloud Startup

बिज़नेस और ईकॉमर्स वेबसाइट्स के लिए ऑप्टिमाइज़्ड

Startup
Professional
Enterprise

संसाधन

5 Node.js frontend web apps
नया
2 CPU कोर
3 GB RAM
100 GB NVMe स्टोरेज
2 000 000 इनोड्स (फाइल्स और डायरेक्टरी)
100 PHP वर्कर
100 वेबसाइट्स
₹1,699.0068% की बचत
₹  549.00 /माह

+ महीने मुफ्त

48 की अवधि के लिए। ₹ 1599/माह जब आप प्लान रिन्यू करते हैं।

1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
अनगिनत SSL
मुफ्त
Horizons का 7-दिन का ट्रायल
मुफ्त
10 मेलबॉक्स प्रति वेबसाइट - 1 वर्ष के लिए मुफ्त
मुफ्त
WordPress, WooCommerce और Node.js फ्रंटएंड ऐप्स के लिए मैनेज्ड होस्टिंग
CDN सम्मिलित
डेडिकेटेड IP एड्रेस
प्रायोरिटी 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट
नया
30-दिन की मनी-बैक गारंटी
AI SEO के लिए तैयार
सभी सुविधाएं देखें

दिखाई गई कीमत इस सेवा का मासिक दर है, जिसमें टैक्स शामिल नहीं है। चेकआउट के समय प्लान के लिए किए जाने वाले एडवांस भुगतान की गणना ऐसे की जाती है: मासिक दर गुणा आपके प्लान की अवधि (महीनों की संख्या) और लागू होने वाले टैक्स।

पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से फ्रेमवर्क समर्थित हैं?

यह VPS होस्टिंग से किस प्रकार भिन्न है?

क्या कोई यातायात सीमा या ओवरएज शुल्क है?

क्या मैं निजी GitHub रिपॉजिटरी तैनात कर सकता हूँ?

क्या निःशुल्क माइग्रेशन सहायता उपलब्ध है?