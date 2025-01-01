Nuo 7,49 €/mėn. – be papildomų mokesčių

Įdiek savo Node.js web programą

Publikuok React, Next.js, Vite ir kitas web programas per kelias minutes. Tu kuri kodą – mes jį paleidžiame. Greitas diegimas, jokių netikėtų sąskaitų, jokių DevOps darbų.

Nemokamas domenas 1 metams Nemokamas el. paštas verslui 1 metams Nemokami valdomi SSL sertifikatai
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Aptarnaujame 1 mln. kūrėjų visame pasaulyje

Tik būtiniausi dalykai. Jokių nesąmonių

Gera kaina

Geriausia vertė rinkoje. Viena mėnesinė kaina – jokių netikėtumų.

Visiškai valdomas

Tu kuri kodą, mes jį saugome internete. Serveriais ir saugumu – pasirūpinta.

Integruotas našumas

Įskaičiuota Hostinger CDN, WAF ir DDoS apsauga.

Kodas pirmiausia

Diek tiesiai iš IDE – VS Code, Cursor, Claude arba bet kurio DI asistento.

Integruota galinga ekosistema

Nemokamas domenas ir el. paštas verslui 1 metams, plius nemokami valdomi SSL sertifikatai.

Veikia su tavo saugykla

Veikia su React, Next.js, Vite, Vue.js ir kitais. Jokių apribojimų. Kurk sau priimtinu būdu.

Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes.

1. Prijunk savo projektą

Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba diek iš DI kodo asistento

Tavo sistema aptinkama automatiškai, tvarkomos kūrimo komandos – viskas paruošta publikavimui.

2. Įdiek akimirksniu

Paleisk savo Node.js web programą per kelias sekundes

Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta.

3. Valdyk ir auk

Kontroliuok ir užtikrintai plėsk veiklą

Stebėk našumą, susiek domenus ir diek iš naujo automatiškai.

Nauja

Diegimas tiesiai iš IDE. Jokio valdymo skydo

Agentic Deployment sujungia tavo IDE su Hostinger valdoma infrastruktūra, užtikrindama greitą, kodo pagrindu veikiančių programų diegimą – tiesiai iš redaktoriaus arba per GitHub, skirtą versijų kontrolei ir komandos bendradarbiavimui.

Paleisk Node.js web programas, PHP arba WordPress projektus neišeidamas iš programavimo proceso.

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.

Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas

Viena mėnesinė kaina, jokių paslėptų mokesčių

Pradėk užtikrintai. Jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija.

Cloud Startup

Optimizuota verslo ir el. komercijos svetainėms

Resursai

5 Node.js web programos
2 CPU branduoliai
3 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe talpa
2 000 000 inodes (failai ir katalogai)
100 PHP procesų
100 svetainių
25,99 €71 % NUOLAIDA
7,49  € /mėn.

+ mėn. nemokamai

48 mėn. laikotarpiui. 23.99 €/mėn. pratęsus planą

Nemokamas domenas 1 metams
Neribotas SSL
NEMOKAMAI
7 d. Horizons išbandymas
NEMOKAMAI
El. pašto dėžučių svetainei: 10. Metams nemokamai
NEMOKAMAI
WordPress skirtas valdomas hostingas, WooCommerce ir Node.js programos
CDN įtrauktas
Dedikuotas IP adresas
Prioritetinė pagalba 24/7
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Paruoštas DI SEO
Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.

DUK

