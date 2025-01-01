Įdiek savo Node.js web programą
Publikuok React, Next.js, Vite ir kitas web programas per kelias minutes. Tu kuri kodą – mes jį paleidžiame. Greitas diegimas, jokių netikėtų sąskaitų, jokių DevOps darbų.
Tik būtiniausi dalykai. Jokių nesąmonių
Gera kaina
Geriausia vertė rinkoje. Viena mėnesinė kaina – jokių netikėtumų.
Visiškai valdomas
Tu kuri kodą, mes jį saugome internete. Serveriais ir saugumu – pasirūpinta.
Integruotas našumas
Įskaičiuota Hostinger CDN, WAF ir DDoS apsauga.
Kodas pirmiausia
Diek tiesiai iš IDE – VS Code, Cursor, Claude arba bet kurio DI asistento.
Integruota galinga ekosistema
Nemokamas domenas ir el. paštas verslui 1 metams, plius nemokami valdomi SSL sertifikatai.
Veikia su tavo saugykla
Veikia su React, Next.js, Vite, Vue.js ir kitais. Jokių apribojimų. Kurk sau priimtinu būdu.
Įkelk savo kodą. Viskuo kitu pasirūpinsime mes.
1. Prijunk savo projektą
Prijunk GitHub, įkelk ZIP failą arba diek iš DI kodo asistento
Tavo sistema aptinkama automatiškai, tvarkomos kūrimo komandos – viskas paruošta publikavimui.
2. Įdiek akimirksniu
Paleisk savo Node.js web programą per kelias sekundes
Serveriai, saugumas ir augimas – visu tuo pasirūpinta.
3. Valdyk ir auk
Kontroliuok ir užtikrintai plėsk veiklą
Stebėk našumą, susiek domenus ir diek iš naujo automatiškai.
Diegimas tiesiai iš IDE. Jokio valdymo skydo
Agentic Deployment sujungia tavo IDE su Hostinger valdoma infrastruktūra, užtikrindama greitą, kodo pagrindu veikiančių programų diegimą – tiesiai iš redaktoriaus arba per GitHub, skirtą versijų kontrolei ir komandos bendradarbiavimui.
Paleisk Node.js web programas, PHP arba WordPress projektus neišeidamas iš programavimo proceso.
Rekomenduojama serverio vieta:
Tikrinama...
Vietinis diegimas. Pasaulinis pasiekiamumas
Pasirink serverio vietą arba CDN netoli savo auditorijos, kad padidintum užkrovimo greitį. Turime duomenų centrus ir CDN visame pasaulyje: Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje, Pietų Amerikoje, Pietų Afrikoje ir Australijoje.
Viena mėnesinė kaina, jokių paslėptų mokesčių
Cloud Startup
Optimizuota verslo ir el. komercijos svetainėms
Resursai
48 mėn. laikotarpiui. 23.99 €/mėn. pratęsus planą
Rodoma mėnesio kaina be mokesčių. Bendrą plano kainą, kurią reikės sumokėti atsiskaitant, sudaro mėnesio kaina, padauginta iš plano mėnesių skaičiaus, ir visi taikomi mokesčiai.