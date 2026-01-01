من MAD 20.99/الشهر - دون رسوم إضافية

نشر تطبيق الويب Node.js الخاص بك

اشحن React وNext.js وVite وغيرها من تطبيقات الويب في دقائق. أنت تُبرمج، ونحن نُشغّل. نشر سريع، دون فواتير مفاجئة، ودون عمليات DevOps.

دومين مجاني لمدة سنة بريد أعمال مجاني لمدة سنة كاملة شهادات SSL المُدارة المجانية
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر تطبيق الويب Node.js الخاص بك

ندعم أكثر من مليون مطور حول العالم

كل الضروريات. دون هراء فارغ.

سعر معقول

أفضل قيمة في السوق. سعر شهري واحد - دون مفاجآت.

مُدارة بالكامل

أنت تُبرمج، ونحن نُبقيها على الإنترنت. مع إدارة الخوادم وميزة الأمان.

أداء مدمج

تتضمن Hostinger CDN وWAF وحماية DDoS.

الكود أولاً

يمكنك النشر مباشرة من IDE - VS Code أو Cursor أو Claude أو أي مساعد AI.

نظام بيئي قوي مدمج

دومين مجاني وبريد أعمال لمدة سنة كاملة، بالإضافة إلى شهادات SSL المُدارة المجانية.

يعمل مع stack الخاص بك

متوافق مع React وNext.js وVite وVue.js وغيرها. بدون قيود. ابنِ طريقتك.

أرسل الكود الخاص بك. وسنتولى نحن الأمر من هنا.

1. قم بتوصيل مشروعك

قم بتوصيل GitHub، أو تحميل ملف ZIP، أو النشر من مساعد الكود AI

يتم اكتشاف إطار العمل الخاص بك تلقائيًا، ويتم التعامل مع أوامر البناء، لتكون جاهزا للشحن.

1. قم بتوصيل مشروعك

2. نشر فوري

قم بتشغيل تطبيق الويب Node.js الخاص بك في ثوانٍ

تم الاهتمام بكل شيء — الخوادم والأمان والتوسع.

2. نشر فوري

3. الإدارة والتوسع

حافظ على السيطرة وتوسع بثقة

راقب الأداء، وقم بتخطيط الدومينات، وأعد النشر تلقائيًا.

3. الإدارة والتوسع
جديد

النشر مباشرةً من بيئة التطوير المتكاملة. لا حاجة للوحة تحكم.

يربط Agent Deployment بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بك بالبنية الأساسية المُدارة من Hostinger، مما يتيح نشر التطبيقات بسرعة مع التركيز على الكود أولاً — مباشرةً من محرر النصوص الخاص بك أو من خلال GitHub للتحكم في الإصدارات والتعاون الجماعي.

قم بتشغيل تطبيقات الويب Node.js أو PHP أو مشاريع ووردبريس دون مغادرة تدفق الترميز الخاص بك.

موقع الخادم الموصى به:

جارٍ التحقق...

نشر محلي. وصول عالمي

اختر موقع خادم أو شبكة توصيل محتوى (CDN) قريبة من جمهورك لزيادة سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات وشبكات توصيل محتوى (CDN) في جميع أنحاء العالم: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا، أمريكا الجنوبية، جنوب أفريقيا، وأستراليا.

نشر محلي. وصول عالمي

سعر شهري واحد، بدون رسوم خفية

ابدأ بثقة كاملة. ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا يعني تجربة دون مخاطر.
75% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
MAD  20.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

مزايا Business:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
الأكثر شهرة
68% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
MAD  56.99 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 2,735.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
أنشئ إلى غاية 100 موقع إلكتروني
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
100GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع
عرض كافة الميزات

السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأطر المدعومة؟

كيف يختلف هذا عن استضافة VPS؟

هل هناك حد لحركة المرور أو رسوم إضافية؟

هل يمكنني نشر مستودعات GitHub خاصة؟

هل توفرون دعما مجانيا لعمليات الترحيل؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

