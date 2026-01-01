خصم يصل إلى 75% على

استضافة WooCommerce

ابدأ البيع بثقة

دومين مجاني وترحيل موقع دون أي تكلفة إعداد سريع، توسع سهل صيانة مُدارة بالكامل لووردبريس دعم العملاء 24/7
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
ابدأ البيع بثقة

اختر خطة استضافة WooCommerce المناسبة لك

تأتي جميع خطط WooCommerce المُدارة مع اسم دومين مجاني وشهادات SSL مجانية غير محدودة و 100 عنوان بريد إلكتروني مجاني وشبكة CDN مجانية.
الأكثر شهرة
75% خصم
Business + AI
مصمّم لمتاجر WooCommerce الأساسية
MAD  20.99 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 1,007.52 (السعر العادي MAD 3,983.52). يتم التجديد بسعر MAD 67.99/الشهر.
50 موقع
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
تخزين NVMe بسعة 50GB
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

أدوات AI المضمنة:

مواقع AI فورية باستخدام Elementor أو Block Editor
وكيل AI لووردبريس
أداة AI لستكشاف أخطاء موقع ووردبريس وإصلاحها

مزايا Business:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
اختبار التغييرات والتحديثات بأمان باستخدام أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
أنشئ مواقع إحالة باستخدام أدوات التسويق بالإحالة
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
68% خصم
Cloud Startup + AI
مناسب لمعظم متاجر WooCommerce
MAD  56.99 /الشهر

+3 أشهر مجاناً

احصل على 48 شهرًا مقابل MAD 2,735.52 (السعر العادي MAD 8,447.52). يتم التجديد بسعر MAD 165.99/الشهر.
100 موقع
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
تخزين NVMe بسعة 100GB
10 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

أدوات AI المضمنة:

مواقع AI فورية باستخدام Elementor أو Block Editor
وكيل AI لووردبريس
أداة AI لستكشاف أخطاء موقع ووردبريس وإصلاحها

كل شيء في Business، بالإضافة إلى:

استمتع بدعم الأولوية من الخبراء 24/7
تأقلم مع حركة المرور في أوقات الذروة من خلال تعزيز الطاقة لمدة أسبوع/شهر
احصل على مزيد من التحكم والاستقرار باستخدام عنوان IP مخصص
100 عمال PHP للمواقع المزدحمة
2 مليون عقدة لتوسيع نطاق ملفاتك
ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB لأداء سلس للموقع
ابدأ بسرعة، وتوسع دون عناء

تجاوز عملية الإعداد المعقدة وخُض مباشرة في العمل.
أمّن دوميناً مجانياً لعلامتك التجارية.
ثبّت WooCommerce بنقرة واحدة واشرع في بناء متجرك.
عزز التحويلات مع أوصاف منتجات تم إنشاؤها بواسطة AI.
استمتع بوقت تشغيل وأداء فائقين، بفضل الخوادم السحابية المستقرة والآمنة.
بعْ مئات المنتجات عالميًا.
السرعة القصوى، الربح الأقصى

أداء سريع يحافظ على تفاعل المستخدمين ويزيد من أرباحك.
قدّم تجربة تسوق مثالية باستخدام خوادم الويب LiteSpeed وإضافة LSCWP.
لا تخسر المبيعات أبداً، تضمن بنيتنا التحتية التي تتم صيانتها جيدًا وقت تشغيل 99.9%.
تتخلص ذاكرة التخزين المؤقت للكائنات من استعلامات قاعدة البيانات المتكررة، مما يقلص أوقات استجابة متجرك إلى ما يصل إلى 3 أضعاف.
توزع شبكة CDN العالمية لدينا المحتوى من خوادم أقرب إلى جمهورك، مما يضمن أوقات تحميل أسرع.
استفد من وقت استجابة منخفض واتصال سريع بالإنترنت، وذلك بفضل IPv6 و HTTP/3.
حوّل زوار ووردبريس إلى عملاء باستخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني بالـAI

قم بمزامنة مشتركيك على ووردبريس مع Hostinger Reach في ثوانٍ - أداة التسويق عبر البريد الإلكتروني المدعومة بالـAI والمناسبة للمبتدئين والتي تتيح لك إنشاء حملات مذهلة وإرسالها لتنمية جمهورك وتعزيز التحويلات.
من ووردبريس إلى البريد الوارد في دقائق

جمّع المشتركين مباشرةً من خلال Gutenberg أو Contact Form 7 أو WPForms، ثم قم بمزامنتهم على الفور مع Hostinger Reach.
ابدأ الآن

حملات مصممة بالـAI

منسجمة دائمًا مع علامتك التجارية.

تتبع الأداء في الوقت الحقيقي

مجانًا مع خطتك

أمان من الدرجة الأولى لأعمالك التجارية الإلكترونية

ابنِ متجراً إلكترونياً آمناً يكسب ثقة العملاء.
احصل على شهادة SSL مجانية لحماية المعلومات الحساسة لعميلك.
تجنب فقدان البيانات بفضل نسخ احتياطية تلقائية واحفظ تقدمك من خلال نسخ احتياطي عند الطلب.
حافظ على أمان متجرك الإلكتروني باستخدام التحديثات التلقائية وماسح الثغرات الأمنية.
تخلص من حركة المرور غير المرغوب فيها باستخدام جدار حماية متقدم وحماية DDoS.
أمان من الدرجة الأولى لأعمالك التجارية الإلكترونية

استضافة WooCommerce مُدارة

من سلع مادية إلى تنزيلات وخدمات رقمية، تشمل استضافة WooCommerce المُدارة لدينا كل ما تحتاجه لبناء نشاط تجاري مربح عبر الإنترنت.

ادمج بوابات الدفع وأضف طرق الشحن وتحقق من التحليلات المضمنة وأدوات إعداد التقارير، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.
استضافة WooCommerce مُدارة

ترحيل متجر إلكتروني مجاني

لديك استضافة متجر WooCommerce في مكان آخر؟ حان الوقت للترقية.
نموذج واحد سريع، هذا كل ما يحتاجه الأمر لتقديم طلب الترحيل.
سينقل فريقنا المتخصص بيانات موقعك الإلكتروني خلال 24 ساعة.
سيبقى متجرك الإلكتروني متاحًا أثناء عملية النقل، لن تفقد أي مبيعات أو عملاء.
دعم عملاء 24/7 لتحقيق نجاحك عبر الإنترنت

ابق على المسار الصحيح، سندعمك في كل خطوة على الطريق.
هل تواجه مشاكل غير متوقعة؟ احصل على المساعدة عبر الدردشة المباشرة في أقل من ثلاث دقائق.
اسأل عن أي شيء، سيسعد وكلاؤنا الخبراء بحل جميع المشكلات.
استمتع بمحادثة سلسة بأكثر من 8 لغات.
حقق المزيد من المبيعات من خلال استضافة WooCommerce السريعة

الأسئلة الشائعة حول استضافة WooCommerce

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول خطط استضافة WooCommerce المدارة.

ما هو WooCommerce؟

ما هي استضافة WooCommerce المُدارة؟

ما الفرق بين استضافة ووردبريس و WooCommerce؟

كيف تعمل استضافة WooCommerce المُدارة على تحسين سرعة موقعك الإلكتروني وأدائه؟

ما نوع ميزات الأمان المضمّنة في استضافة WooCommerce المُدارة؟

هل سأحصل على حساب بريد إلكتروني للأعمال؟

