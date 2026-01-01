استضافة WooCommerce
ابدأ البيع بثقة
اختر خطة استضافة WooCommerce المناسبة لك
+3 أشهر مجاناً
أدوات AI المضمنة:
مزايا Business:
السعر المعروض هو السعر الشهري باستثناء الضرائب المعمول بها. السعر الإجمالي للخطة الذي سيتم دفعه مقدمًا عند الدفع يشمل السعر الشهري مضروبًا في عدد الأشهر في خطتك، بالإضافة إلى أي ضرائب معمول بها.
ابدأ بسرعة، وتوسع دون عناء
السرعة القصوى، الربح الأقصى
حوّل زوار ووردبريس إلى عملاء باستخدام التسويق عبر البريد الإلكتروني بالـAI
من ووردبريس إلى البريد الوارد في دقائق
حملات مصممة بالـAI
منسجمة دائمًا مع علامتك التجارية.
تتبع الأداء في الوقت الحقيقي
مجانًا مع خطتك
أمان من الدرجة الأولى لأعمالك التجارية الإلكترونية
استضافة WooCommerce مُدارة
ترحيل متجر إلكتروني مجاني
تمكنت من إدارة الاستضافة، واسم الدومين، وشهادة SSL من مكان واحد، وهو أمر رائع حقًا.اقرأ القصة كاملة
نحن نشير بكل صدق إلى Hostinger باعتبارها المعيار لمهندسينا عند تقديم الدعم.اقرأ القصة كاملة