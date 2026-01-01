جميع امتدادات الدومينات
اختر من أكثر امتدادات أسماء الدومينات شيوعًا لموقعك.
أفضل امتدادات الدومينات للعام 2026
لماذا تشتري دومينات من قائمة دومينات المستوى الأعلى الخاصة بـ Hostinger
السمعة والموثوقية
نحن شركة تسجيل دومينات ذات سمعة طيبة ومسجلة لدى ICANN نقدم قائمة شاملة من امتدادات الدومينات. اختر من بين أكثر من 100 امتداد دومين وابدأ رحلتك على الإنترنت بالطريقة الصحيحة.
الأمان والخصوصية
يتم تضمين حماية خصوصية الدومين WHOIS مجانًا في Hostinger لدومينات المستوى الأعلى المدعومة (TLDs). احمِ تفاصيل الاتصال الخاصة بك واسمك ومعلوماتك الشخصية الأخرى من الوصول العام.
دعم الخبراء 24/7
إذا واجهت مشكلات فنية مع موقعك الإلكتروني أو امتداد اسم الدومين، فإن فريق خبراء الصناعة لدينا متوفرون دائمًا للمساعدة.
كل ما تحتاجه لإنشاء عملك عبر الإنترنت
ابحث عن الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في رحلتك عبر الإنترنت. فكل شيء يبدأ باسم دومين مثالي.
اكتشف كافة امتدادات الدومينات
تحتوي قائمة دومينات المستوى الأعلى الخاصة بنا على: دومينات المستوى الأعلى العامة ودومينات المستوى الأعلى ذات رمز الدولة ودومينات المستوى الأعلى الجديدة. ستجد أفضل امتدادات الدومين لمشاريعك عبر الإنترنت. استخدم فاحص الدومينات للتحقق من توفّره.
أنشئ موقعك الإلكتروني
نحن نقدم استضافة مواقعسريعة وموثوقة تأتي مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99,9%. اختر بين خطط استضافة المواقع المشتركة أو السحابية أو استضافة ووردبريس المدارة وقل وداعا لمشاكل أداء موقعك الإلكتروني أو تحميله البطيء.
احصل على بريد إلكتروني احترافي
حسّن سمعة عملك على الإنترنت من خلال الحصول على عنوان بريد إلكتروني احترافي. وإذا شعرت بأنك بحاجة إلى أداة أكثر شمولاً لإدارة سير العمل، فانتقل إلى Google Workspace بدلاً منه.