جميع امتدادات الدومينات

اختر من أكثر امتدادات أسماء الدومينات شيوعًا لموقعك.

.com
MAD  134.99MAD  77.99
.online
MAD  324.99MAD  9.99
.shop
MAD  296.99MAD  9.99
.pro
MAD  268.99MAD  27.99
.net
MAD  166.99MAD  138.99
.blog
MAD  278.99MAD  18.99
يتم تضمين حماية الخصوصية مجاناً مع كل دومين متوفر

هل تملك دوميناً؟

انقله

أفضل امتدادات الدومينات للعام 2026

.com
MAD  134.99وفِّر 42%
MAD  77.99 /سنة
.cloud
MAD  240.99وفِّر 92%
MAD  18.99 /سنة
.shop
MAD  296.99وفِّر 97%
MAD  9.99 /سنة
.io
MAD  630.99وفِّر 53%
MAD  296.99 /سنة
.icu
MAD  148.99وفِّر 93%
MAD  9.99 /سنة
.info
MAD  268.99وفِّر 90%
MAD  27.99 /سنة
.pro
MAD  268.99وفِّر 90%
MAD  27.99 /سنة
.online
MAD  324.99وفِّر 97%
MAD  9.99 /سنة
.com
MAD  134.99وفِّر 42%
MAD  77.99 /سنة
.cloud
MAD  240.99وفِّر 92%
MAD  18.99 /سنة
.shop
MAD  296.99وفِّر 97%
MAD  9.99 /سنة
.io
MAD  630.99وفِّر 53%
MAD  296.99 /سنة
.icu
MAD  148.99وفِّر 93%
MAD  9.99 /سنة
.info
MAD  268.99وفِّر 90%
MAD  27.99 /سنة
.pro
MAD  268.99وفِّر 90%
MAD  27.99 /سنة
.online
MAD  324.99وفِّر 97%
MAD  9.99 /سنة

لماذا تشتري دومينات من قائمة دومينات المستوى الأعلى الخاصة بـ Hostinger

السمعة والموثوقية

السمعة والموثوقية

نحن شركة تسجيل دومينات ذات سمعة طيبة ومسجلة لدى ICANN نقدم قائمة شاملة من امتدادات الدومينات. اختر من بين أكثر من 100 امتداد دومين وابدأ رحلتك على الإنترنت بالطريقة الصحيحة.

الأمان والخصوصية

الأمان والخصوصية

يتم تضمين حماية خصوصية الدومين WHOIS مجانًا في Hostinger لدومينات المستوى الأعلى المدعومة (TLDs). احمِ تفاصيل الاتصال الخاصة بك واسمك ومعلوماتك الشخصية الأخرى من الوصول العام.

دعم الخبراء 24/7

دعم الخبراء 24/7

إذا واجهت مشكلات فنية مع موقعك الإلكتروني أو امتداد اسم الدومين، فإن فريق خبراء الصناعة لدينا متوفرون دائمًا للمساعدة.

كل ما تحتاجه لإنشاء عملك عبر الإنترنت

ابحث عن الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في رحلتك عبر الإنترنت. فكل شيء يبدأ باسم دومين مثالي.

اكتشف كافة امتدادات الدومينات

تحتوي قائمة دومينات المستوى الأعلى الخاصة بنا على: دومينات المستوى الأعلى العامة ودومينات المستوى الأعلى ذات رمز الدولة ودومينات المستوى الأعلى الجديدة. ستجد أفضل امتدادات الدومين لمشاريعك عبر الإنترنت. استخدم فاحص الدومينات للتحقق من توفّره.

اكتشف كافة امتدادات الدومينات

أنشئ موقعك الإلكتروني

نحن نقدم استضافة مواقعسريعة وموثوقة تأتي مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 99,9%. اختر بين خطط استضافة المواقع المشتركة أو السحابية أو استضافة ووردبريس المدارة وقل وداعا لمشاكل أداء موقعك الإلكتروني أو تحميله البطيء.

أنشئ موقعك الإلكتروني

احصل على بريد إلكتروني احترافي

حسّن سمعة عملك على الإنترنت من خلال الحصول على عنوان بريد إلكتروني احترافي. وإذا شعرت بأنك بحاجة إلى أداة أكثر شمولاً لإدارة سير العمل، فانتقل إلى Google Workspace بدلاً منه.

احصل على بريد إلكتروني احترافي

اكتشف الاحتمالات واختر أفضل TLD لموقعك الإلكتروني

اشترٍ دومين club.

اشترٍ دومين com.

اشترٍ دومين me.

اشترٍ دومين net.

اشترٍ دومين online.

اشترٍ دومين org.

اشترٍ دومين shop.

اشترٍ دومين site.

اشترٍ دومين space.

اشترٍ دومين store.

اشترٍ دومين tech.

اشترٍ دومين es.

اشترٍ دومين info.

اشترٍ دومين io.

اشترٍ دومين us.

اشترٍ دومين xyz.

الأسئلة الشائعة حول امتدادات الدومينات

اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول امتدادات الدومينات

ما هي امتدادات الدومين؟

كيف يمكنني شراء دومين ينتهي بالامتداد الذي أريده؟

هل يجب أن أحصل على امتداد دومين جديد؟

كيف تحصل على اسم دومين سهل التذكر؟

ماذا لو لم تتوفر أفضل امتدادات الدومين؟

ما هي مدة عملية تسجيل اسم الدومين؟

كيف أنقل اسم دومين إلى Hostinger؟

هل أحتاج إلى شراء اسم دومين ليصبح لي وجود على الإنترنت؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.