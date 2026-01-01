لا يوجد دومين مستوى أعلى ضار بطبيعته. على هذا النحو، تعتبر المواقع الإلكترونية xyz. آمنة تمامًا مثلها مثل أي مواقع بامتدادات اسم الدومين الشائعة مثل com..

لحماية موقعك الإلكتروني، توفر Hostinger شهادات SSL مجانية لتشفير بياناتك وبيانات عملائك.

تقدم Hostinger أيضًا خدمة حماية خصوصية الدومين من WHOIS بالمجان لإخفاء بياناتك من قواعد البيانات العامة، وتمنع رسائل البريد الإلكتروني العشوائية غير المرغوب فيها. هذه الخدمة متاحة لكل شخص يسجّل اسم دومينٍ جديدًا.