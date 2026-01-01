يعدّ دومين space. واحدًا من العديد من دومينات المستوى الأعلى العامة (gTLD) المتاحة. وقد أصبح دومين المستوى الأعلى هذا معترف به من قبل الأشخاص والمجتمعات المبدعة.

ستجد عادةً موسيقيين ومصممي رسومات وفنانين يستخدمون دومينات space. لمواقعهم الإلكترونية. يعرف الناس ما يمكن توقعه عندما يرون أسماء دومينات معينة، ويعني دومين space. شيئًا واحدًا: الإبداع.