اسم الدومين info.
MAD 268.99وفِّر 90%MAD 27.99 /السنة الأولى
سجل دومين .info وأبق الجميع على اطلاع بمنتجاتك وخدماتك عبر الإنترنت.
تحقق من امتدادات الدومينات الأخرى
حماية خصوصية WHOIS مجانية
دعم 24/7
لا حاجة إلى معرفةٍ تقنية
احصل على دومين info. مجاني مع اشتراك استضافة المواقع Premium لمدة 12 شهرًا.
لماذا تختار دومين info.؟
قد يكون شراء امتداد اسم الدومين .info قرارًا بديهيا. فهو يعتبر من أحد الدومينات الأولى التي تم تقديمها كبديل لامتداد الدومين com.. يعد info. دومينا مشهورًا عالي المستوى ويتمتع بمصداقية كبيرة.
ماهي أغراض استخدام اسم دومين info.؟
عادةً ما تكون دومينات info. مخصصة لتشغيل مواقع المعلومات لأنها تحمل معنى عالميًا ومعترف بها عالميًا. غالبًا ما تختار المكتبات والمتاحف والمؤسسات الأخرى أسماء الدومينات .info لبناء تواجدها على الإنترنت.
الأسئلة الشائعة حول دومين info.
اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول دومينات info.