Un nom de domaine .info est un nom de domaine générique de premier niveau (TLD) qui signifie "information". C'est l'une des alternatives les plus populaires aux extensions de nom de domaine .com ou .net. N'importe qui peut enregistrer des noms de domaine .info pour créer des sites Web d'information pour leur public.

Le TLD .info est principalement utilisé à des fins commerciales pour informer et inspirer le public. Ainsi, des institutions telles que les musées et les bibliothèques choisissent souvent ce nom de domaine pour leurs sites Web.

Laissez libre cours à vos idées avec une extension de nom de domaine .info. C'est un nom de domaine conçu pour toute personne souhaitant promouvoir ses idées et partager des informations sur Internet.