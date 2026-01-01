Suivez ces étapes pour enregistrer un domaine .pro :

1. Faites défiler vers le haut jusqu'à notre outil de vérification de domaine et saisissez le nom de domaine .pro souhaité pour vérifier sa disponibilité.

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter au panier » pour afficher la fenêtre du panier.

3. Sélectionnez la période d'enregistrement du domaine.

4. Créez un compte en saisissant une adresse e-mail ou en vous connectant via vos comptes de réseaux sociaux.

5. Sélectionnez le mode de paiement.

En tant que bureau d'enregistrement accrédité par l'ICANN, nous vous proposons non seulement un service d'enregistrement de domaine, mais aussi des mesures de sécurité des données supplémentaires et un accès à notre équipe d'assistance client disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Vous bénéficiez d'un certificat SSL illimité et gratuit en souscrivant à un forfait d'hébergement chez Hostinger : une excellente option pour les propriétaires de sites web recherchant un hébergeur offrant la certification SSL/TLS sans frais supplémentaires.

Choisissez simplement un hébergement mutualisé Premium ou Business, ou l'un de nos forfaits d'hébergement WordPress ou Cloud.