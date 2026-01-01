.pro डोमेन रजिस्टर करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

1. हमारे डोमेन चेकर पर स्क्रॉल करें और अपनी पसंद का .pro डोमेन नाम टाइप करके उसकी उपलब्धता जांचें।

2. कार्ट में जोड़ें बटन पर क्लिक करें और शॉपिंग कार्ट विंडो देखें।

3. डोमेन पंजीकरण अवधि चुनें।

4. ईमेल पता दर्ज करके या सोशल अकाउंट से लॉग इन करके एक खाता बनाएं।

5. भुगतान विधि चुनें।

एक गर्वित ICANN-मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार के रूप में, हम आपको केवल डोमेन पंजीकरण सेवा ही नहीं, बल्कि अतिरिक्त डेटा सुरक्षा उपाय और चौबीसों घंटे उपलब्ध हमारी मैत्रीपूर्ण ग्राहक सहायता टीम तक पहुंच प्रदान करते हैं।

Hostinger के साथ अपना होस्टिंग प्लान पंजीकृत करने पर आपको असीमित SSL निःशुल्क मिलता है - यह उन वेबसाइट मालिकों के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है जो बिना किसी अतिरिक्त लागत के SSL/TLS प्रमाणन प्रदान करने वाली वेब होस्टिंग कंपनी की तलाश कर रहे हैं।

बस प्रीमियम या बिजनेस शेयर्ड होस्टिंग, या किसी भी वर्डप्रेस होस्टिंग या क्लाउड होस्टिंग प्लान का चयन करें।