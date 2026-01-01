.dev डोमेन के साथ अपने प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करें
एक .dev एक्सटेंशन रजिस्टर करें और अपने जुनून को ऑनलाइन साझा करें।
.dev डोमेन क्या है?
.dev डोमेन क्यों चुनें?
- डेवलपर्स, तकनीकी कंपनियों और कोडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया
- डिफ़ॉल्ट रूप से सुरक्षित – इसके लिए SSL प्रमाणपत्र के साथ HTTPS आवश्यक है
- सभी के लिए खुला, कोई प्रतिबंध नहीं
- ऐप्स, टूल्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए बेहतरीन
.dev डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न
.dev डोमेन का उपयोग किस लिए किया जाता है?
.dev डोमेन नाम डेवलपर्स के लिए अपने रचनात्मक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही हैं।
वेब डिज़ाइनर और सॉफ़्टवेयर इंजीनियरों से लेकर आईटी सुरक्षा पेशेवरों तक, जो भी नई वेबसाइट के माध्यम से अपने इंटरनेट और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक आदर्श टॉप-लेवल डोमेन हैं।
क्या आपका कोई तकनीकी स्टार्टअप है? Slack और Stripe जैसे बड़े तकनीकी ब्रांडों से जुड़ें, जो प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित दस्तावेज़ और डेवलपर टूल साझा करने के लिए .dev साइटों का उपयोग करते हैं।
क्या मैं .dev डोमेन नाम खरीद सकता हूँ?
Hostinger के साथ .dev डोमेन कैसे रजिस्टर करें?
