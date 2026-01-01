सीमित-समय ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

.dev डोमेन के साथ अपने प्रोजेक्ट को प्रदर्शित करें

1,399.00
12% की बचत
1,229.00 /पहला वर्ष

एक .dev एक्सटेंशन रजिस्टर करें और अपने जुनून को ऑनलाइन साझा करें।

.dev
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें

.dev डोमेन क्या है?

.dev डोमेन डेवलपर्स के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके बनाए गए रोमांचक प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हैं।
यदि आप एक निर्माण डेवलपर हैं, तो अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो या व्यावसायिक वेबसाइट के लिए .dev डोमेन नामों का उपयोग करने से आपको संभावित ग्राहकों से जुड़ने में मदद मिलेगी।
.dev TLD का उपयोग करके, लोग वेबसाइट खोलने से पहले ही जान जाएंगे कि आपका ब्रांड किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है।
.dev domain

.dev डोमेन क्यों चुनें?

  • डेवलपर्स, तकनीकी कंपनियों और कोडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया
  • डिफ़ॉल्ट रूप से सुरक्षित – इसके लिए SSL प्रमाणपत्र के साथ HTTPS आवश्यक है
  • सभी के लिए खुला, कोई प्रतिबंध नहीं
  • ऐप्स, टूल्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए बेहतरीन
.dev domain

हमारी TLD सूची में से नई संभावनाएं एक्स्प्लोर करें

.ai

.blog

.cc

.cloud

.co

.co.in

.com

.fun

.in

.io

.net

.online

.org

.pro

.sbs

.shop

.space

.store

.tech

.academy

अधिक विकल्प देखें

.dev डोमेन के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

.dev डोमेन नामों के बारे में सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें

.dev डोमेन का उपयोग किस लिए किया जाता है?

.dev डोमेन नाम डेवलपर्स के लिए अपने रचनात्मक विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एकदम सही हैं।

वेब डिज़ाइनर और सॉफ़्टवेयर इंजीनियरों से लेकर आईटी सुरक्षा पेशेवरों तक, जो भी नई वेबसाइट के माध्यम से अपने इंटरनेट और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक आदर्श टॉप-लेवल डोमेन हैं।

क्या आपका कोई तकनीकी स्टार्टअप है? Slack और Stripe जैसे बड़े तकनीकी ब्रांडों से जुड़ें, जो प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित दस्तावेज़ और डेवलपर टूल साझा करने के लिए .dev साइटों का उपयोग करते हैं।

क्या मैं .dev डोमेन नाम खरीद सकता हूँ?

जी हां, आप कर सकते हैं। कोई भी इस डोमेन डोमेन (TLD) को रजिस्टर कर सकता है, चाहे आप डेवलपर हों या नहीं। आप मुफ्त डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन सेवा का लाभ भी उठा सकते हैं। आप इस एक्सटेंशन को होस्टिंगर जैसे ICANN से मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार या डोमेन मार्केटप्लेस के माध्यम से खरीद सकते हैं। चूंकि .dev साइट को HTTPS की आवश्यकता होती है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके डोमेन के लिए SSL प्रमाणपत्र हो। यह साइबर खतरों से आपकी और आपके आगंतुकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत है।

Hostinger के साथ .dev डोमेन कैसे रजिस्टर करें?

Registering a .dev extension at Hostinger is a simple process. Scroll up to our domain checker and type your desired domain name.

If available, proceed to the next step by clicking on the Add to cart button. Then, Continue to cart. All you need to do is finalize the purchase and complete the domain registration and verification process.

To secure your site further, we offer free SSL certificates for all new domains and provide DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) for .dev domain names registered at Hostinger and hosted elsewhere. To enable yours, you just need to contact our Customer Success team.

.dev डोमेन की कीमत कितनी होती है?

Hostinger पर .dev डोमेन के पंजीकरण और नवीनीकरण दोनों की लागत ₹1,229.00 है।

यह डोमेन नाम एक्सटेंशन .io और .app जैसे अन्य प्रौद्योगिकी-संबंधित डोमेन की तुलना में सस्ता है।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।