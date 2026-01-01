.app डोमेन का उपयोग करके अपने ऐप डाउनलोड को बढ़ाएं।
₹ 1,569.0011% की बचत₹ 1,399.00 /पहला वर्ष
अपने ऐप को बढ़ावा देने के लिए एक आकर्षक वेबसाइट बनाएं।
.app डोमेन का क्या अर्थ है?
अरबों डॉलर के मूल्य वाले ऐप बाजार में मंदी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। .app डोमेन एक्सटेंशन इंटरनेट पर आपकी रचना को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा में खुद को अलग दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
उन हजारों ऐप डेवलपर्स और स्टार्टअप्स से जुड़ें जिन्होंने .app टॉप-लेवल डोमेन का उपयोग करके सफलता हासिल की है।
.app डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?
- .app डोमेन छोटा, सुरक्षित होता है और तुरंत ही एप्लिकेशन पर फोकस का संकेत देता है।
- मोबाइल ऐप्स, वेब टूल्स, अपडेट या उत्पाद सुविधाओं को प्रदर्शित करने के लिए बेहतरीन।
- इसमें अंतर्निहित सुरक्षा है – HTTPS स्वचालित रूप से लागू होता है।
- उपयोगकर्ताओं और सर्च इंजनों दोनों के साथ विश्वास और विश्वसनीयता बनाता है।
