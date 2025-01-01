दुनिया भर में किसी भी व्यवसाय के लिए .com और .co.uk दोनों एक्सटेंशन बेहतरीन विकल्प हैं। इनका विश्वसनीय ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए यदि आपकी कंपनी नई है, तो इस पर संदेह की संभावना कम होगी।

हालांकि, आपको कौन सा चुनना चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लक्षित बाजार कहां रहता है। देश कोड के कारण, यदि आपकी कंपनी मुख्य रूप से इंटरनेट पर यूके के ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है, तो .co.uk पता पंजीकृत करना सबसे अच्छा है।

दूसरी ओर, .com वर्ल्ड वाइड वेब पर कहीं अधिक जाना-पहचाना है। इसलिए, यदि आप दुनिया भर के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना चाहते हैं, तो यह एक बेहतर विकल्प है।

ऐसा होना असामान्य नहीं है कि किसी व्यवसाय के नाम में .com और .co.uk दोनों डोमेन एक्सटेंशन हों। ऐसा करने से एक ब्रांड एक ही साइट के दो अलग-अलग संस्करण बना सकता है - एक जो सामान्य दर्शकों के लिए हो और दूसरा जो यूके के आगंतुकों के लिए अनुकूलित हो।