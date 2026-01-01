.cat डोमेन क्या होता है?

.cat कैटलन भाषा के लिए प्रायोजित जेनेरिक टॉप-लेवल डोमेन (TLD) है, जो स्पेन के स्वायत्त क्षेत्रों कैटालोनिया और वालेंसिया में 90 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। स्पेन के बाहर, अंडोरा, फ्रांस और इटली में भी कैटलन भाषी समुदाय मौजूद हैं।

