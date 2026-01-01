New Year सेल ऑफर हाथ से न जाने दें!
एक्स्प्लोर करें

कैटालोनिया में .cat डोमेन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।

₹  2,009.0061% की बचत
₹  789.00 /पहला वर्ष

अपना .cat डोमेन पंजीकृत करें और कैटलन दर्शकों से जुड़ें।

.cat
निःशुल्क WHOIS गोपनीयता सुरक्षा
24/7 सहायता
तकनीकी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं
अन्य डोमेन एक्सटेंशन्स देखें

.cat डोमेन क्या होता है?

.cat कैटलन भाषा के लिए प्रायोजित जेनेरिक टॉप-लेवल डोमेन (TLD) है, जो स्पेन के स्वायत्त क्षेत्रों कैटालोनिया और वालेंसिया में 90 लाख से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। स्पेन के बाहर, अंडोरा, फ्रांस और इटली में भी कैटलन भाषी समुदाय मौजूद हैं।
आज ही एक .cat डोमेन सुरक्षित करें और दिखाएँ कि आपकी वेबसाइट कैटलन संस्कृति और विरासत का जश्न मनाती है। देर न करें – डोमेन डीलर्स हमेशा अच्छे .cat डोमेन नामों की तलाश में रहते हैं।
.cat डोमेन

.cat डोमेन को रजिस्टर क्यों करें?

  • कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन .cat डोमेन कैटलन सामग्री या सांस्कृतिक प्रचार के लिए आरक्षित है।
  • व्यक्तिगत ब्लॉग, ई-कॉमर्स स्टोर या व्यावसायिक वेबसाइटों के लिए उपयुक्त।
  • उपयोगकर्ताओं को संकेत देता है कि आपकी साइट कैटलन समुदाय की सेवा करती है।
  • विश्वास और प्रासंगिकता का निर्माण करता है, जिससे अधिक क्लिक और ग्राहक प्राप्त होते हैं।
.cat डोमेन

हमारी TLD सूची में से नई संभावनाएं एक्स्प्लोर करें

.co.in

.com

.in

.io

.net

.online

.org

.shop

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

.ag

.am

.archi

.army

.art

.band

पूरी सूची देखें

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

यह वेबसाइट उन कुकीज़ का उपयोग करती है जो साइट के ठीक से काम करने और आप हमारी साइट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इस पर डेटा जुटाने और मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए आवश्यक हैं। अपनी स्वीकृति देकर हमारी कुकी नीति के अनुसार ऐड टार्गेटिंग, पेर्सनलाइज़ेशन और विश्लेषण करने के लिए आप इन कुकीज़ को अपने डिवाइस पर स्टोर करने से सहमत हैं।