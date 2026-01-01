Gagnez en visibilité en Catalogne avec un domaine .cat

Qu'est-ce qu'un domaine .cat ?

.cat est un domaine générique de premier niveau (TLD) sponsorisé pour la langue catalane, parlée par plus de 9 millions de personnes dans les régions autonomes espagnoles de Catalogne et de Valence. En dehors d'Espagne, des communautés catalanesophones existent également en Andorre, en France et en Italie.
Réservez dès aujourd'hui un nom de domaine en .cat et mettez en valeur la culture et le patrimoine catalans sur votre site web. N'attendez pas : les revendeurs de noms de domaine sont toujours à l'affût de superbes noms en .cat.
Pourquoi enregistrer un domaine .cat ?

  • Aucune restriction géographique, mais le domaine .cat est réservé au contenu catalan et à la promotion de la culture catalane.
  • Idéal pour les blogs personnels, les boutiques en ligne et les sites web professionnels.
  • Indique aux utilisateurs que votre site est dédié à la communauté catalane.
  • Renforce la confiance et la pertinence, ce qui génère plus de clics et de clients.
