Qu'est-ce qu'un domaine .cat ?

.cat est un domaine générique de premier niveau (TLD) sponsorisé pour la langue catalane, parlée par plus de 9 millions de personnes dans les régions autonomes espagnoles de Catalogne et de Valence. En dehors d'Espagne, des communautés catalanesophones existent également en Andorre, en France et en Italie.

Réservez dès aujourd'hui un nom de domaine en .cat et mettez en valeur la culture et le patrimoine catalans sur votre site web. N'attendez pas : les revendeurs de noms de domaine sont toujours à l'affût de superbes noms en .cat.