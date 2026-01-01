Trouvez des patients possédant un domaine .clinic
Que vous proposiez des services médicaux, des soins de bien-être ou des traitements, un domaine .clinic aide les patients à vous trouver.
Qu'est-ce qu'un domaine .clinic ?
Un domaine .clinic est conçu pour les professionnels de santé qui souhaitent une présence en ligne soignée, claire et professionnelle. Des cabinets privés et dentaires aux centres de thérapie et de bien-être, ce domaine inspire confiance et bienveillance dès le premier clic.
C’est la solution idéale pour présenter vos services, prendre des rendez-vous ou simplement aider les patients à établir un contact de confiance.
Pourquoi enregistrer un domaine .clinic ?
- Facile à trouver et à mémoriser pour vos patients, ce nom de domaine ciblé s'adresse directement à votre public.
- Adapté à toutes les spécialités, qu'il s'agisse de médecine, de dentisterie, de thérapie ou de médecines alternatives.
- Vous pouvez ainsi éviter la concurrence des .com et obtenir un nom de domaine mieux adapté à votre activité.
Un domaine .clinic favorise également le référencement local et aide les moteurs de recherche à mieux comprendre vos services et votre emplacement.
Sécurisez votre domaine .clinic – facilitez la tâche aux patients qui souhaitent vous faire confiance et vous choisir.
Informations de domaine pour .clinic
TLD
.clinic
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15