Qu'est-ce qu'un domaine .ltd ?

Associé aux sociétés à responsabilité limitée au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada, le .ltd est un domaine de premier niveau polyvalent, idéal pour les chefs d'entreprise et les professionnels. Même si vous n'avez pas encore créé d'entreprise, vous pouvez enregistrer un nom de domaine en .ltd.

Sécurisez votre domaine .ltd dès aujourd'hui et montrez à vos clients qu'ils peuvent faire confiance à votre entreprise.