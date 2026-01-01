Boostez votre présence en ligne avec un domaine .computer

Vous proposez une assistance technique ou vendez du matériel informatique ? Un domaine .computer indique aux visiteurs que vous parlez leur langage.

.computer
Qu'est-ce qu'un domaine .computer ?

Un domaine .computer est spécialement conçu pour les sites web axés sur la technologie. C'est une extension forte et descriptive, idéale pour les entreprises, les blogs, les enseignants ou les professionnels de l'informatique, du matériel informatique ou des sciences informatiques.
Mettez clairement en avant votre expertise et aidez les visiteurs à faire confiance à votre contenu et à vous trouver plus rapidement.
Pourquoi choisir un domaine .computer ?

  • Son nom indique clairement aux utilisateurs que votre site est entièrement consacré à l'informatique.
  • Idéal pour les ateliers de réparation, les professeurs d'informatique et les équipes d'assistance.
  • Excellent pour le branding et le référencement naturel. Votre nom de domaine correspond aux recherches de votre public.
Oubliez les noms génériques et enregistrez un domaine .computer – expliquez clairement votre activité et affirmez fièrement votre niche.
Augmentez votre RAM avec un domaine .computer dès aujourd'hui.
Informations de domaine pour .computer

TLD
.computer
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui

