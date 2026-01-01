Qu'est-ce qu'un domaine .computer ?

Un domaine .computer est spécialement conçu pour les sites web axés sur la technologie. C'est une extension forte et descriptive, idéale pour les entreprises, les blogs, les enseignants ou les professionnels de l'informatique, du matériel informatique ou des sciences informatiques.

Mettez clairement en avant votre expertise et aidez les visiteurs à faire confiance à votre contenu et à vous trouver plus rapidement.