Rassemblez vos forces avec un domaine .army
Un domaine .army est conçu pour permettre aux groupes militaires, aux communautés d'anciens combattants et aux contenus thématiques de se connecter et de s'informer.
Rassemblez vos troupes
Le domaine .army convient à toute communauté qui valorise la discipline, le travail d'équipe ou la loyauté. Il est idéal pour les associations d'anciens combattants, les programmes de remise en forme, les jeux en ligne, les communautés de fans, les marques de streetwear ou les mouvements à vocation humanitaire.
C’est également idéal pour les campagnes marketing ou les plateformes qui considèrent leurs abonnés comme une « armée », contribuant ainsi à créer un fort sentiment d’appartenance et d’identité.
Pourquoi utiliser un nom de domaine .army ?
Un domaine .army clarifie votre mission. Il symbolise l'unité, la force et l'action – des qualités qui trouvent un écho auprès du public et inspirent confiance.
Il est facile à retenir, difficile à ignorer et beaucoup plus disponible que les domaines traditionnels saturés.
Enregistrez votre domaine .army dès aujourd'hui et propulsez votre communauté en ligne.