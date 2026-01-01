Rassemblez vos troupes

Le domaine .army convient à toute communauté qui valorise la discipline, le travail d'équipe ou la loyauté. Il est idéal pour les associations d'anciens combattants, les programmes de remise en forme, les jeux en ligne, les communautés de fans, les marques de streetwear ou les mouvements à vocation humanitaire.

C’est également idéal pour les campagnes marketing ou les plateformes qui considèrent leurs abonnés comme une « armée », contribuant ainsi à créer un fort sentiment d’appartenance et d’identité.