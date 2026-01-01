Rassemblez vos forces avec un domaine .army

CHF  36.29ÉCONOMISEZ 73 %
CHF  9.69 /1ère année

Un domaine .army est conçu pour permettre aux groupes militaires, aux communautés d'anciens combattants et aux contenus thématiques de se connecter et de s'informer.

.army
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Consulter d'autres extensions de nom de domaine

Rassemblez vos troupes

Le domaine .army convient à toute communauté qui valorise la discipline, le travail d'équipe ou la loyauté. Il est idéal pour les associations d'anciens combattants, les programmes de remise en forme, les jeux en ligne, les communautés de fans, les marques de streetwear ou les mouvements à vocation humanitaire.
C’est également idéal pour les campagnes marketing ou les plateformes qui considèrent leurs abonnés comme une « armée », contribuant ainsi à créer un fort sentiment d’appartenance et d’identité.
Le curseur de la souris pointe vers une page web affichant le texte « www », indiquant une adresse de site web.

Pourquoi utiliser un nom de domaine .army ?

Un domaine .army clarifie votre mission. Il symbolise l'unité, la force et l'action – des qualités qui trouvent un écho auprès du public et inspirent confiance.
Il est facile à retenir, difficile à ignorer et beaucoup plus disponible que les domaines traditionnels saturés.
Enregistrez votre domaine .army dès aujourd'hui et propulsez votre communauté en ligne.
Schéma illustrant un réseau avec une serrure et une clé, symbolisant la sécurité et le contrôle d'accès dans les systèmes numériques.

Explore the possibilities from our TLD list

.ai

.blog

.cloud

.club

.co

.com

.fun

.me

.net

.online

.org

.pro

.shop

.site

.space

.store

.tech

.academy

.actor

.ae

Voir plus

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.