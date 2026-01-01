Faites-vous remarquer avec un domaine .exposed
CHF 20.99ÉCONOMISEZ 31 %CHF 14.49 /1ère année
Idéal pour révéler la vérité, lancer un projet créatif audacieux ou présenter un contenu brut et sans filtre.
Consulter d'autres extensions de nom de domaine
Protection de la confidentialité WHOIS gratuite
Support 24h/24 et 7j/7
Aucune compétence technique requise
Pourquoi choisir un domaine .exposed ?
Mettez votre message en avant avec un nom de domaine qui attire l'attention.
- Attirez les visiteurs avec un nom de domaine évoquant des exclusivités, des révélations ou des contenus inédits.
- Développez une image de marque forte. Alignez votre nom de domaine sur des thèmes tels que la transparence, la critique ou l'expression audacieuse.
- Créez un lien avec vos lecteurs, abonnés ou clients qui apprécient l'honnêteté et l'originalité.
- Idéal pour les blogs, les enquêtes, les campagnes ou les portfolios qui affirment un point de vue sans concession.
Qu'est-ce qu'un domaine .exposé ?
Un domaine .exposed est une extension de premier niveau percutante, conçue pour les créateurs, les commentateurs et les entreprises qui misent sur l'authenticité et l'impact. Que vous révéliez des histoires, dénonciez les injustices ou partagiez des points de vue authentiques, ce domaine donne de la clarté à votre message.
C’est particulièrement utile pour les médias indépendants, les blogs d’investigation, les portfolios créatifs ou les campagnes qui bousculent les normes. Avec .exposed, votre site web devient immédiatement reconnaissable et impossible à ignorer.
Prêt à dire ce que les autres n'osent pas dire ? Réclamez votre domaine .exposed dès aujourd'hui et partagez votre vérité avec le monde entier.
Informations de domaine pour .exposed
TLD
.exposed
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
La protection de la vie privée est-elle prise en charge ?
Oui
Le verrouillage est-il pris en charge ?
Oui
DNSSEC est-il pris en charge ?
Oui
Frais ICANN
CHF 0.15