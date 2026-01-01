Machen Sie mit einer .exposed-Domain auf sich aufmerksam.
CHF 20.9931 % SPARENCHF 14.49 /im 1. Jahr
Perfekt geeignet, um die Wahrheit ans Licht zu bringen, ein gewagtes kreatives Projekt zu starten oder rohe, ungefilterte Inhalte zu präsentieren.
Warum sollte man sich für eine .exposed-Domain entscheiden?
Platzieren Sie Ihre Botschaft im Mittelpunkt mit einer Domain, die Aufmerksamkeit erregt.
- Wecken Sie Aufmerksamkeit mit einer Domain, die Exklusives, Enthüllungen oder Einblicke hinter die Kulissen verspricht.
- Schaffen Sie eine starke Markenidentität. Richten Sie Ihre Domain auf Themen wie Transparenz, Kritik oder mutige Ausdrucksweise aus.
- Erreichen Sie Leser, Follower oder Kunden, die Ehrlichkeit und Individualität schätzen.
- Ideal für Blogs, Enthüllungsberichte, Kampagnen oder Portfolios mit einer unmissverständlichen Perspektive.
Was ist eine .exposed-Domain?
Eine .exposed-Domain ist eine markante Top-Level-Domain, die speziell für Kreative, Kommentatoren und Unternehmen entwickelt wurde, die sich durch Ehrlichkeit und Wirkung auszeichnen. Ob Sie Geschichten aufdecken, Ungerechtigkeit anprangern oder unverfälschte Perspektiven teilen – diese Domain verleiht Ihrer Stimme mehr Klarheit.
Es eignet sich besonders für unabhängige Medien, investigative Blogs, kreative Portfolios oder Kampagnen, die Normen hinterfragen. Mit .exposed wird Ihre Website sofort erkennbar – und unübersehbar.
Sind Sie bereit, das auszusprechen, was andere nicht wagen? Sichern Sie sich noch heute Ihre .exposed-Domain und teilen Sie Ihre Wahrheit mit der Welt.
Domaininformationen für .exposed
TLD
.exposed
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15