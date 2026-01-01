Gestalten Sie Ihre eigene Marke mit einer .haus-Domain.
CHF 31.3969 % SPARENCHF 9.69 /im 1. Jahr
Eine .haus-Domain ist für Architekturbüros, Innenarchitekten und Unternehmen mit Schwerpunkt auf Wohnen gedacht.
Weitere Domainendungen prüfen
Kostenloser WHOIS-Datenschutz
Support rund um die Uhr
Keine technischen Kenntnisse erforderlich
Was ist eine .haus-Domain?
Eine .haus-Domain ist eine elegante Alternative zu herkömmlichen Webadressen für alle, die in den Bereichen Architektur, Immobilien oder Design tätig sind. Abgeleitet vom deutschen Wort für „Haus“, verleiht sie Ihrer Website einen Hauch von internationalem Flair und signalisiert gleichzeitig klar Ihren Fokus auf Häuser, Gebäude oder Wohnräume.
Egal ob Sie Ihre Designarbeiten präsentieren, Immobilien verkaufen oder eine Lifestyle-Marke gründen möchten, .haus hilft Ihnen dabei, Ihre digitale Präsenz zu definieren.
Warum eine .haus-Domain wählen?
Eine .haus-Domain kann Ihre Marke stärken. Diese moderne Domain hebt Sie sofort von generischen Optionen wie .com ab. Sie ist prägnant, kurz und einprägsam und daher ideal für Ihr Branding. Sie ist international attraktiv und eignet sich hervorragend für internationale Marken und Zielgruppen, die minimalistische Ästhetik schätzen. Sie ist international ansprechend und passt perfekt zu Marken und Zielgruppen, die minimalistisches Design bevorzugen.
Präsentieren Sie Ihre besten Arbeiten mit einer .haus-Domain und sichern Sie sich die gewünschte URL, ohne dabei auf Ihren Markennamen verzichten zu müssen.
Verleihen Sie Ihrer Marke ein stilvolles neues Zuhause mit einer .haus-Domain.
Domaininformationen für .haus
TLD
.haus
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
1 Jahr
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15