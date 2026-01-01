Präsentieren Sie Ihre Qualifikationen mit einer .consulting-Domain
CHF 50.7975 % SPARENCHF 12.89 /im 1. Jahr
Egal, ob Sie selbstständig arbeiten oder ein Full-Service-Unternehmen führen: Eine .consulting-Domain hilft Kunden dabei, Sie schneller zu finden und Ihnen zu vertrauen.
Was ist eine .consulting-Domain?
Eine .consulting-Domain ist für Personen konzipiert, die Beratung, Einblicke oder strategische Dienstleistungen anbieten. Von Unternehmensberatern und Coaches bis hin zu Analysten und Beratern – diese Domainendung unterstreicht Ihre Spezialisierung und schafft Vertrauen bei potenziellen Kunden.
Wenn Sie anderen dabei helfen, intelligenter zu planen, Probleme zu lösen oder voranzukommen, bietet diese Domain Ihrer Arbeit ein klares und glaubwürdiges Zuhause.
Warum eine .consulting-Domain wählen?
Schaffen Sie Vertrauen mit einer .consulting-Domain.
- Eine professionelle, aussagekräftige Domain zeigt, dass Sie Ihre Arbeit ernst nehmen.
- Sie ermöglicht es Ihnen, eine Domain zu sichern, die perfekt zu Ihrem Unternehmen passt, ohne Kompromisse bei Ihrer Markenidentität einzugehen.
- Ob Sie als Einzelexperte oder Teil eines Teams arbeiten – .consulting ist die ideale Wahl.
.consulting ist eine flexible Domainendung. Von der Kundengewinnung bis zum Teilen von Erkenntnissen – nutzen Sie sie, um Ihr Unternehmen auszubauen oder zu etablieren.
Stärken Sie das Vertrauen noch heute mit einer .consulting-Domain.
Domaininformationen für .consulting
TLD
.consulting
TLD-Typ
gTLD
Mindestregistrierungszeitraum
1 Jahr
Maximaler Registrierungszeitraum
3 Jahre
Wird der Datenschutz unterstützt?
Ja
Wird eine Sperre unterstützt?
Ja
Wird DNSSEC unterstützt?
Ja
ICANN-Gebühr
CHF 0.15